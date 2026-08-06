Jakie mecze dzisiaj NA ŻYWO w TV? W czwartek 6 sierpnia 2026 polskie zespoły walczą w eliminacjach LE i LK

Mecze dzisiaj w TV (czwartek, 6.08.2026) to spotkania w eliminacjach do Ligi Europy i Ligi Konferencji.

O awans powalczą Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice.

Sprawdź, o której mecze dzisiaj i gdzie oglądać mecze NA ŻYWO.

Mecze dzisiaj NA ŻYWO: Polskie zespoły walczą o LE i LK

Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze Jagiellonii Białystok, którzy podejmą Rangers FC o godzinie 18. Godzinę później Lech Poznań zmierzy się u siebie z najlepszą drużyną Wysp Owczych - KI Klaksvik, a Raków zagra w Częstochowie ze szwedzkim Hammarby IF. Ostatni mecz z udziałem klubu znad Wisły rozpocznie się o 20 w węgierskim Miszkolcu, gdzie Hapoel Tel Awiw, w roli gospodarza, podejmie GKS Katowice.

Poniedziałkowe losowanie wyłoniło już potencjalne pary 4. rundy eliminacji LE oraz LK. W przypadku awansów Górnik zmierzy się z Trabzonsporem, Lech - z FC Thun lub Vikingurem Reykjavik, Jagiellonia - z Larne FC lub Iberią Tbilisi, Raków - z Żalgirisem Wilno lub Hajdukiem Split, a GKS - z Atalantą Bergamo.

Natomiast w przypadku porażek w dwumeczach 3. rundy Górnik zagra w eliminacjach LK z AS Monaco, Lech - z Riga FC lub Gyori ETO FC, a Jagiellonia - z FK Jablonec lub RFS Ryga. Niepowodzenie w dwumeczach Rakowa i GKS oznaczać będzie odpadnięcie z europejskich pucharów.

Gdzie oglądać mecze dzisiaj NA ŻYWO w TV?

Eliminacje LE

Jagiellonia Białystok – Rangers FC, godz. 18 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat BOX GO)

Lech Poznań – KI Klaksvik, godz. 19 (TVP 2, TVP Sport i tvpsport.pl

Eliminacje LK

Raków Częstochowa – Hammarby IF, godz. 19 (Kanał Sportowy na YouTube)

Hapoel Tel Awiw – GKS Katowice, godz. 20 (TVP Sport, tvpsport.pl)