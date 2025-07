Festiwal bramek przy Bułgarskiej! Bezlitosny Kolejorz! Breidablik na kolanach

To był prawdziwy festiwal strzelecki przy Bułgarskiej! Lech Poznań rozpoczął to spotkanie z wysokiego C i już w 4. minucie "Kolejorz" objął prowadzenie za sprawą Antonio Milicia. Wydawało się, że mistrz Polski ma wszystko pod kontrolą, jednak w 28. minucie został podyktowany rzut karny dla rywali i na tablicy wyników było już 1:1. Cztery minuty później czerwoną kartkę otrzymał Viktor Margeirsson i to mocno napędziło Lecha Poznań. Do przerwy było aż 5:1 dla gospodarzy, a na listę strzelców wpisali się kolejno Mikael Ishak, Joel Pereira i Leo Bengtsson. W drugiej części spotkania tempo gry spadło, jednak to nie przeszkodziło na podwyższenie wyniku do 7:1, a hat-tricka skompletował Ishak. Niesamowity rezultat przed rewanżem!

i Autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk