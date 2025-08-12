Lech Poznań odpada z el. Ligi Mistrzów. Tragiczny bilans polskich klubów, "Kolejorz" go nie poprawi

El. Ligi Mistrzów. Lech odpada w Belgradzie!

Lech Poznań zakończył udział w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów na trzeciej rundzie. Mistrz Polski uległ Crvenej Zvezdzie Belgrad w dwumeczu 1:4 i w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzy się z belgijskim KRC Genk.

Po porażce 1:3 w pierwszym meczu w Poznaniu, „Kolejorz” potrzebował wygranej w rewanżu w stolicy Serbii, aby zachować szanse na awans. Spotkanie ułożyło się niekorzystnie – w doliczonym czasie pierwszej połowy Crvena Zvezda objęła prowadzenie po rzucie karnym wykorzystanym przez Ndiaye. W końcówce meczu Lech wyrównał po trafieniu Mikaela Ishaka, jednak wynik 1:1 nie pozwolił na odrobienie strat z pierwszego spotkania.

Lech Poznań – Crvena Zvezda Belgrad: Koniec marzeń o Lidze Mistrzów! Honorowy gol Ishaka dla Lecha

Serbski zespół w decydującym etapie kwalifikacji Ligi Mistrzów zagra z Pafos FC. Mistrz Cypru wcześniej wyeliminował Dynamo Kijów, wygrywając 1:0 w pierwszym meczu w Lublinie i 2:0 w rewanżu w Limassol.

Fatalny bilans polskich klubów w el. LM! Tylko trzy awanse

Piłkarze Lecha Poznań po remisie w Belgradzie z Crveną Zvezdą 1:1 odpadli w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Oznacza to, że tylko trzy z 34 podejść polskich klubów do tych prestiżowych i lukratywnych rozgrywek zakończyło się powodzeniem, ostatnio w 2016 roku.

Do tej pory Polska trzykrotnie była reprezentowana w fazie zasadniczej LM. W sezonie 1995/96 wśród 16 najlepszych klubów Europy znalazła się Legia Warszawa. W kwalifikacjach drużyna trenera Pawła Janasa pokonała IFK Goeteborg - 1:0 u siebie i 2:1 w Szwecji. Z grupy stołecznej ekipie również udało się wyjść, a w ćwierćfinale została wyeliminowana przez Panathinaikos Ateny.

Z kim Lech Poznań zagra w play-offach el. Ligi Europy? Znamy rywala „Kolejorza”. Kiedy grają?

W następnej edycji Polska również miała swojego przedstawiciela w Champions League. Był nim Widzew, który w eliminacjach uporał się z Broendby Kopenhaga (2:1, 2:3). Gola na wagę awansu łodzianie zdobyli w 90. minucie rewanżu w Danii. Ich przygoda z LM zakończyła się na fazie grupowej, po zajęciu trzeciego miejsca.

Później - aż do 2016 roku, czyli 20 lat - żaden polski klub nie dostał się do elitarnego grona najlepszych klubów Starego Kontynentu. Niemoc przełamała Legia, a w decydującym dwumeczu w 4. rundzie kwalifikacji uporała się z irlandzkim Dundalk FC (na wyjeździe 2:0, u siebie 1:1). W zasadniczej części rywalizacji mogła się sprawdzić z Realem Madryt (3:3 w Warszawie przy pustych trybunach), Borussią Dortmund czy Sportingiem Lizbona, kosztem którego z trzeciego miejsca dostała się do 1/16 finału Ligi Europy.

Przemysław Ofiara - komentarz przed meczem z Finlandią + o kulisach wojny Probierza z Lewandowskim Portugalii | Futbologia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.