Lech Poznań przejechał się po Breidablik! W sieci aż płonie! Jednoznaczne reakcje ekspertów

To był perfekcyjny mecz w wykonaniu Lecha Poznań, choć nic na to nie wskazywało przynajmniej w 28. minucie, gdy został podyktowany rzut karny dla Breidablik i na tablicy wyników pojawił się remis 1:1. Wszystko zmieniło się w 32. minucie, gdy czerwoną kartkę ujrzał Viktor Margeirsson. To spowodowało prawdziwy grad goli ze strony "Kolejorza", który do przerwy prowadził 5:1, a mecz zakończył się wynikiem 7:1. Po meczu nie mogło zabraknąć komentarzy ekspertów oraz dziennikarzy, którzy rozpływali się nad grą mistrza Polski.