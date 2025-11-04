Liverpool FC – Real Madryt NA ŻYWO. Hit Ligi Mistrzów na Anfield [WYNIK, SKŁADY]

Liverpool FC – Real Madryt: Relacja na żywo z hitu Ligi Mistrzów

Podopieczni trenera Xabiego Alonso zmierzą się na wyjeździe z mistrzem Anglii – Liverpoolem. Gospodarze zaczęli świetnie sezon, ale później dostali zadyszki i przegrali aż sześć z siedmiu meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Sobotnie zwycięstwo 2:0 nad Aston Villą pozwoli jednak w nieco lepszych nastrojach przystąpić do starcia z Realem.

To będzie wyjątkowe spotkanie dla wychowanka Liverpoolu Trenta Alexandra-Arnolda, który przed tym sezonem wzmocnił zespół z Madrytu. 27-letni obrońca może spodziewać się bardzo chłodnego przyjęcia na Anfield, choć podkreślił, że żadna wrogość ze strony kibiców nie ostudzi jego miłości do „The Reds”.

- Zawsze będę kochał ten klub i zawsze będę jego fanem. Bez względu na wszystko, moje uczucia do Liverpoolu się nie zmienią. Mam stamtąd wspomnienia, które zostaną na całe życie i bez względu na to, jak przyjmą mnie kibice, to się nie zmieni - podkreślił Alexander-Arnold. Mimo słabszej postawy Liverpoolu, on i koledzy z Realu absolutnie nie lekceważą rywali. - Wprawdzie ostatnio nie osiągali dobrych wyników, ale wciąż są drużyną z czołówki i nikt nie myśli, że to będzie łatwy mecz - zapewnił angielski piłkarz „Królewskich”.

Liverpool FC – Real Madryt 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Liverpool FC: Mamardashvili - Bradley, Konate, van Dijk, Robertson - Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Ekitike, Wirtz

Real Madryt: Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Guler, Camavinga, Tchouameni, Vinicius - Bellingham, Mbappe

Na żywo Liverpool FC - Real Madryt 4.11.2025 Hymn Ligi Mistrzów wybuczany przez kibiców. Ruszyli na boisko! Czas na hymn Liverpoolu! Zapraszamy na relację na żywo z meczu Ligi Mistrzów Liverpool FC - Real Madryt. Początek spotkania o 21:00.

