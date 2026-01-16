Losowanie Ligi Konferencji: Jagiellonia i Lech znają rywali w walce o 1/8 finału! Ale pech

Kamil Heppen
2026-01-16 13:28

W polskiej piłce trwa przerwa zimowa, ale już dzisiaj (16 stycznia) Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poznały rywali w rundzie play-off Ligi Konferencji UEFA! W walce o 1/8 finału LK polskie kluby czeka starcie z fińskim KuPS i włoską Fiorentiną. Los nie był szczególnie łaskawy - drużyny z Polski trafiły do zdecydowanie mocniejszej części drabinki, m.in. z Crystal Palace i AZ Alkmaar.

Losowanie Ligi Konferencji: Relacja na żywo. Z kim zagra Lech? Z kim Jagiellonia? Wyniki losowania LK 16.01.2026

i

Autor: Kamil Swirydowicz/ Cyfrasport Losowanie Ligi Konferencji: Relacja na żywo. Z kim zagra Lech? Z kim Jagiellonia? Wyniki losowania LK 16.01.2026

Losowanie Ligi Konferencji: Pary w rundzie play-off o 1/8 finału

  • 21. KuPS (Finlandia) – 11. Lech Poznań (Polska)
  • 19. Noah FC (Armenia) – 14. AZ Alkmaar (Holandia)
  • 23. Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina) – 10. Crystal Palace (Anglia)
  • 17. Jagiellonia Białystok (Polska) – 15. Fiorentina (Włochy)
  • 22. FK Shkendija (Macedonia Północna) – 12. Samsunspor (Turcja)
  • 20. Drita (Kosowo) – 13. Celje (Słowenia)
  • 24. Sigma Ołomuniec (Czechy) – 9. Lausanne (Szwajcaria)
  • 18. Omonia Nikozja (Cypr) – 16. Rijeka (Chorwacja)
Losowanie Ligi Konferencji 16.01.2026

Witamy w relacji na żywo z losowania rundy play-off Ligi Konferencji UEFA! Zespoły z miejsc 9-24 fazy ligowej zostaną rozlosowane w walce o 1/8 finału, w tym Lech Poznań i Jagiellonia Białystok.

Tak prezentuje się drabinka przed dzisiejszym losowaniem: 

Początek ceremonii losowania o godzinie 13:00!

13:00

Na scenie Pedro Pinto, a to oznacza, że zaczynamy!

Trwa prezentacja wszystkich drużyn biorących udział w dzisiejszym losowaniu. Przypomnijmy - Lech Poznań zajął w fazie ligowej 11., a Jagiellonia Białystok 17. miejsce.

Do prowadzącego dołączył Giorgio Marchetti z UEFA.

W dzisiejszym losowaniu pomoże William Gallas - były obrońca reprezentacji Francji, a także m.in. Chelsea.

Przechodzimy do losowania! Czas wyjaśnić procedury.

Zespoły z miejsc 9-24 walczą o awans do 1/8 finału, gdzie są już te z miejsc 1-8 - w tym Raków Częstochowa. Losowane kluby zostały połączone w pary - 9. z 10., 11. z 12., i tak dalej. Dzięki temu wiadomo, że 11. Lech zagra z 22. Shkendiją lub 21. KuPS, a 17. Jagiellonia wpadnie na 15. Fiorentinę lub 16. Rijekę.

Rozpoczynamy losowanie od drużyn nierozstawionych (miejsca 17-24)!

Zrinjski z Bośni i Hercegowiny oraz Drita z Kosowa nie mogą wpaść na siebie przez całą fazę pucharową aż do potencjalnego finału.

Zrinjski Mostar ląduje po lewej stronie drabinki, Sigma Ołomuniec po prawej.

KuPS w "srebrnej" drabince, Shkendija po drugiej. To już niedługo będzie miało znaczenie dla kibiców Lecha!

Zgodnie z zasadami, Drita automatycznie trafiła do prawej części drabinki. W lewej Noah FC z Armenii.

I czas na pierwszy polski klub - gdzie wyląduje Jagiellonia?

Jagiellonia wylosowana jako pierwsza, po lewej stronie drabinki!

A teraz prawdziwe emocje - czas stworzyć pary z rozstawionymi drużynami!

Jagiellonia zagra o 1/8 finału z włoską Fiorentiną!

Drugą możliwą parę tworzy Omonia Nikozja i chorwacka Rijeka.

Kolejna para - Noah FC vs AZ Alkmaar.

Kosowska Drita kontra słoweńskie Celje. A za chwilę rywal dla Lecha!

Lech Poznań zagra z fińskim KuPS!

Zrinjski Mostar kontra Crystal Palace.

A ostatnia para to Sigma Ołomuniec kontra Lausanne ze Szwajcarii!

Tak prezentuje się komplet par rundy play-off:

Zarówno Lech, jak i Jagiellonia trafiły do lewej części drabinki - razem z Crystal Palace, AZ Alkmaar i Fiorentiną...

To już koniec losowania i naszej relacji na żywo! Przypomnijmy, że mecze rundy play-off odbędą się 19 i 26 lutego. Jagiellonia zagra u siebie pierwszy mecz, a Lech rewanż.

Tak wygląda drabinka w formie graficznej. Dokładny układ poznamy 27 lutego, w losowaniu po meczach play-off z udziałem Lecha i Jagiellonii!

Faza ligowa Ligi Konferencji 2025/2026 jest już historią. Rywalizowały w niej aż cztery polskie kluby, ale Legia Warszawa nie znalazła się w gronie 24 zespołów w fazie pucharowej. Raków Częstochowa, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poradziły sobie znacznie lepiej - zwłaszcza częstochowianie, którzy zajęli 2. miejsce w tabeli i awansowali bezpośrednio do 1/8 finału! Drużyna prowadzona jesienią przez Marka Papszuna może spokojnie obserwować to, co wydarzy się w Lidze Konferencji w styczniu i lutym. Także za sprawą Lecha i Jagiellonii.

Losowanie Ligi Konferencji na żywo. Z kim zagrają Lech i Jagiellonia?

W piątek, 16 stycznia, odbędzie się losowanie rundy play-off Ligi Konferencji. To właśnie dzisiaj Lech i Jagiellonia poznają rywali w walce o awans do 1/8 finału. Faza pucharowa LK charakteryzuje się tym, że już po fazie ligowej było wiadomo, na kogo mogą trafić. Po zajęciu 11. miejsca Lech zagra z 22. Shkendiją lub 21. KuPS, a 17. Jagiellonia wpadnie na 15. Fiorentinę lub 16. Rijekę. Mecze rundy play-off odbędą się 19 i 26 lutego, a dzień później odbędzie się ostatnie losowanie LK w tym sezonie, po którym poznamy drabinkę aż do wielkiego finału w Lipsku! Mamy nadzieję, że z udziałem Rakowa, Lecha i Jagiellonii.

