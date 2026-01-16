Losowanie Ligi Konferencji: Jagiellonia i Lech znają rywali w walce o 1/8 finału! Ale pech

W polskiej piłce trwa przerwa zimowa, ale już dzisiaj (16 stycznia) Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poznały rywali w rundzie play-off Ligi Konferencji UEFA! W walce o 1/8 finału LK polskie kluby czeka starcie z fińskim KuPS i włoską Fiorentiną. Los nie był szczególnie łaskawy - drużyny z Polski trafiły do zdecydowanie mocniejszej części drabinki, m.in. z Crystal Palace i AZ Alkmaar.

Autor: Kamil Swirydowicz/ Cyfrasport