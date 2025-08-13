Ogromna kara dla Lecha Poznań po meczu z Crveną Zvezdą Belgrad. UEFA była bezlitosna. Wielkie pieniądze

Mateusz Sobiecki
2025-08-13 12:06

Lech Poznań odpadł z rywalizacji z Ligi Mistrzów i... jeszcze słono za to zapłaci. Wszystko za sprawą postawy kibiców „Kolejorza”, którzy wywiesili kontrowersyjny transparent na trybunach. UEFA nie miała żadnej litości. Kosowski Związek Piłki Nożnej wniósł skargę, a europejska federacja nałożyła ogromną karę na poznański zespół.

Eliminacje Ligi Mistrzów: Lech - Crvena Zvezda

i

Autor: PAP Eliminacje Ligi Mistrzów: Lech - Crvena Zvezda

Lech Poznań odpadł z Ligi Mistrzów. Porażka z Crveną Zvezdą w dwumeczu

Lech Poznań zremisował na wyjeździe z Crveną Zvezdą Belgrad 1:1 i zakończył udział w eliminacjach Ligi Mistrzów na trzeciej rundzie. Dwumecz wygrał mistrz Serbii 4:2. Poznaniacy zagrają teraz w rundzie play-off Ligi Europy z KRC Genk. Spotkanie w Belgradzie zaczęło się pechowo dla gości – już w 6. minucie kontuzji doznał Robert Gumny i został zmieniony przez Filipa Szymczaka. W doliczonym czasie pierwszej połowy Crvena Zvezda objęła prowadzenie po rzucie karnym wykorzystanym przez Cherifa Ndiaye; „jedenastkę” podyktowano za faul Mateusza Skrzypczaka.

Po przerwie gospodarze grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Rodrigão w 57. minucie. Lech długo nie potrafił przełożyć przewagi na sytuacje, wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry po strzale Mikaela Ishaka. Remis nie zmienił jednak losów dwumeczu.

Poznaniacy przystąpili do rewanżu z problemami kadrowymi – poza składem byli m.in. Filip Jagiełło i Ali Gholizadeh – a uraz Gumnego dodatkowo ograniczył możliwości ofensywne zespołu. W play-offach Ligi Europy rywalem mistrza Polski będzie KRC Genk; stawką będzie awans do fazy ligowej tych rozgrywek.

Eliminacje Ligi Mistrzów: Lech - Crvena Zvezda
22 zdjęcia

Ogromna kara dla Lecha Poznań za zachowanie kibiców

Lech Poznań będzie musiał przełknąć nie tylko gorzką pigułkę w postaci bolesnej porażki. Po kieszeni otrzyma też budżet klubu, który zostanie uszczuplony o znaną już kwotę z powodu zachowania kibiców podczas pierwszego meczu przy Bułgarskiej.

Jak poinformowała UEFA, Lech Poznań został ukarany grzywną w wysokości 48 tysięcy euro za wywieszenie transparentu „Kosowo jest serbskie”. Skargę w tej sprawie zgłosiła kosowska federacja.

