Ogromna kara dla Lecha Poznań po meczu z Crveną Zvezdą Belgrad. UEFA była bezlitosna. Wielkie pieniądze

Lech Poznań odpadł z Ligi Mistrzów. Porażka z Crveną Zvezdą w dwumeczu

Lech Poznań zremisował na wyjeździe z Crveną Zvezdą Belgrad 1:1 i zakończył udział w eliminacjach Ligi Mistrzów na trzeciej rundzie. Dwumecz wygrał mistrz Serbii 4:2. Poznaniacy zagrają teraz w rundzie play-off Ligi Europy z KRC Genk. Spotkanie w Belgradzie zaczęło się pechowo dla gości – już w 6. minucie kontuzji doznał Robert Gumny i został zmieniony przez Filipa Szymczaka. W doliczonym czasie pierwszej połowy Crvena Zvezda objęła prowadzenie po rzucie karnym wykorzystanym przez Cherifa Ndiaye; „jedenastkę” podyktowano za faul Mateusza Skrzypczaka.

Po przerwie gospodarze grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Rodrigão w 57. minucie. Lech długo nie potrafił przełożyć przewagi na sytuacje, wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry po strzale Mikaela Ishaka. Remis nie zmienił jednak losów dwumeczu.

Lech Poznań odpada z el. Ligi Mistrzów. Tragiczny bilans polskich klubów, "Kolejorz" go nie poprawi

Poznaniacy przystąpili do rewanżu z problemami kadrowymi – poza składem byli m.in. Filip Jagiełło i Ali Gholizadeh – a uraz Gumnego dodatkowo ograniczył możliwości ofensywne zespołu. W play-offach Ligi Europy rywalem mistrza Polski będzie KRC Genk; stawką będzie awans do fazy ligowej tych rozgrywek.

Ogromna kara dla Lecha Poznań za zachowanie kibiców

Lech Poznań będzie musiał przełknąć nie tylko gorzką pigułkę w postaci bolesnej porażki. Po kieszeni otrzyma też budżet klubu, który zostanie uszczuplony o znaną już kwotę z powodu zachowania kibiców podczas pierwszego meczu przy Bułgarskiej.

Z kim Lech Poznań zagra w play-offach el. Ligi Europy? Znamy rywala „Kolejorza”. Kiedy grają?

Jak poinformowała UEFA, Lech Poznań został ukarany grzywną w wysokości 48 tysięcy euro za wywieszenie transparentu „Kosowo jest serbskie”. Skargę w tej sprawie zgłosiła kosowska federacja.