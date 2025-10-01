Przełom w sprawie Piotra Zielińskiego. I to w takim momencie! Szkoleniowiec Interu Mediolan zdecydował

Piotr Zieliński, po transferze do Interu Mediolan z SSC Napoli, nie był kluczowym graczem zespołu.

Po zmianie trenera na Christiana Chivu, Zieliński otrzymał szansę gry w pierwszym składzie w meczu Ligi Mistrzów ze Slavią Praga.

Występ Zielińskiego oceniono jako przyzwoity, ale bez szału, z notą 6/10.

Inter Mediolan wygrał ze Slavią Praga 3:0, a Zieliński grał do 66. minuty.

Piotr Zieliński w Interze Mediolan. Nowe możliwości przed Polakiem

Piotr Zieliński we Włoszech wyrobił sobie markę, dzięki grze w drużynie SSC Napoli. W tej ekipie występował przez osiem lat, zdobywając mistrzostwo Włoch, wicemistrzostwo (dwukrotnie) i krajowy puchar. "Zielu" został też wybrany do jedenastki sezonu w Serie A (2015/2016). W 2024 roku wicekapitan reprezentacji Polski przeszedł do Interu Mediolan. Tam jednak nie stał się kluczową postacią zespołu. Za kadencji trenera Simone Inzaghiego Piotr Zieliński zwykle pełnił rolę rezerwowego, ale bywało i tak, że wcale nie pojawiał się na boisku. "Nerazzurri" w zeszłym sezonie byli bliscy triumfu i w Seria A, i w Lidze Mistrzów. Ostatecznie jednak na krajowym podwórku zadowolić musieli się wicemistrzostwem (scudetto zdobyło... Napoli). W Champions League z kolei w finale zaliczyli łomot od PSG (0:5). Latem Inzaghiego zastąpił Christian Chivu, a dla "Ziela" otworzyły się nowe możliwości.

Piotr Zieliński w meczu Inter - Slavia. Przyzwoity występ, ale "nie zachwyca"

Rumuński szkoleniowiec chyba nieco bardziej wierzy w umiejętności Piotra Zielińskiego niż poprzednik. Dowodem na to może być to, że pomocnik reprezentacji Polski we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów ze Slavią Praga dostał szansę gry od pierwszej minuty. To przełom, bo taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy w tym sezonie. Jak wypadł Piotr Zieliński? Przyzwoicie, ale bez szału.

Chivu zdaje się go szczególnie cenić, często umieszczając w składzie, a tym razem nawet dając mu miejsce w podstawowej jedenastce. Gra wolnym kłusem, urozmaicając grę piłką dla Thurama, który asystuje przy trzecim golu. Ale nie zachwyca

- tak ocenił grę "Ziela" włoski portal fcinter1908.it, przyznając Polakowi notę 6 w skali dziesięciopunktowej. Inter Mediolan ze Slavią Praga rozprawił się bez problemu. Włoska ekipa wygrała 3:0. Dwie bramki strzelił Lautaro Martinez, a jedną dołożył Denzel Dumfries. Piotr Zieliński grał do 66. minuty.