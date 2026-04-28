PSG gra z Bayernem Monachium w półfinale Ligi Mistrzów.

Czy broniący tytułu Paryżanie zatrzymają rozpędzonych Bawarczyków?

Sprawdź, gdzie oglądać mecz PSG - Bayern NA ŻYWO i emocjonuj się tym starciem.

PSG - Bayern Monachium SKŁADY

Mecz PSG - Bayern Monachium w półfinale Ligi Mistrzów śmiało można okrzyknąć przedwczesnym finałem. Paryżanie bronią trofeum, a biorąc pod uwagę formę w ostatnich miesiącach, wydaje się, że to właśnie Bayern jest najpoważniejszym kandydatem do wzniesienia trofeum. Jest już mistrzem kraju, a 23 maja zagra z VfB Stuttgart w finale Pucharu Niemiec. To jedyny z półfinalistów, który ma jeszcze szansę na potrójną koronę w tym sezonie. Poniżej składy:

PSG: Safonov - Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes - Zaire-Emery, Neves, Vitinha - Doue, Dembele, Kwaracchelia.

Bayern: Neuer - Stanisić, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlović - Olise, Musiala, Diaz - Kane.

PSG - Bayern. Przedwczesny finał Ligi Mistrzów?

Półfinał Ligi Mistrzów PSG - Bayern zapowiada się bardzo ciekawie. Paryżanie w poprzednim sezonie byli zdecydowanie najlepszą drużyną w tych prestiżowych rozgrywkach, ale w tej edycji LM ich forma była bardzo nierówna. PSG jest drużyną dość nieprzewidywalną. W poprzednich miesiącach wywalczyła pięć trofeów, a w klubowych mistrzostwach świata dotarła do finału, przegranego z Chelsea Londyn. W bieżącym sezonie nie potrafi jednak szczególnie zdominować nawet krajowych rozgrywek. W ośmiu meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów zdobyli tylko 14 punktów i o awans do 1/8 finału musieli walczyć w barażach. - Wydaje mi się, że jesteśmy na tym samym poziomie co w poprzednim sezonie. Nadal mamy determinację, żeby zdobywać trofea. I walczymy do końca - powiedział zdobywca Złotej Piłki Ousmane Dembele.

PSG może zostać dopiero drugim zespołem w sięgającej sezonu 1992/93 historii Ligi Mistrzów, który obroni trofeum. Dotychczas udało się to jedynie Realowi Madryt (w 2017 i 2018 roku). - Jesteśmy gotowi na mecze z najlepszym zespołem w Europie, ale to my jesteśmy „mistrzami” (triumfatorami Ligi Mistrzów - PAP) i chcemy, żeby tak zostało - zadeklarował Luis Enrique.

PSG - Bayern Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz PSG - Bayern Monachium w 1/2 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 28 kwietnia 2026. Początek meczu PSG - Bayern o godzinie 21. Transmisja TV z meczu PSG - Bayern na antenie Canal+ Extra 1 oraz online na Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wygra Ligę Mistrzów 2025/26? Bayern Monachium PSG Atletico Madryt Arsenal Londyn