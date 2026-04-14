Liverpool gra z PG rewanżowy mecz w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Faworytem są Paryżanie, który w pierwszym spotkaniu wygrali u siebie 2:0.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Liverpool - PSG NA ŻYWO i emocjonuj się tym starciem.

Liverpool - PSG SKŁADY

Paryżanie mają świetne wspomnienia z poprzedniego sezonu z rywalizacji z angielskimi drużynami w Lidze Mistrzów. W drodze po trofeum wyeliminowali w 1/8 finału właśnie Liverpool (w rzutach karnych), w ćwierćfinale Aston Villę, a w półfinale Arsenal. Na dodatek w obecnej edycji wygrali w 1/8 finału dwa razy wysoko z Chelsea Londyn (5:2 i 3:0). Tydzień temu tez pokazali, że mają patent na zespoły z Premier League, pokonując "The Reds" 2:0 po golach Doue Desire i Khvichy Kwaracchelii. Poniżej składy:

Liverpool: Mamardaszwili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike, Isak.

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Emery, Vitinha, Neves, Doue, Kwaracchelia, Dembele.

Liverpool - PSG w Lidze Mistrzów

Rewanżowy mecz Liverpool - PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zapowiada się bardzo ciekawie. Czy "The Reds" stać na odrobienie strat i wyeliminowanie znakomitej paryskiej drużyny? - W tym sezonie pokazaliśmy już tyle razy, że w wielkich meczach potrafimy dostarczyć świetny występ. Jest w nas przekonanie, że możemy zrobić coś wyjątkowego, ale musimy być naprawdę, naprawdę wyjątkowi, żeby tego dokonać, ponieważ gramy przeciwko obrońcom tytułu. To komplikuje zadanie, ale nie czyni go niemożliwym - powiedział Arne Slot, menedżer Liverpoolu

Lamine Yamal ma nową dziewczynę? Głośno o romansie gwiazdora Barcelony!

Liverpool - PSG Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Liverpool - PSG w 1/4 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 14 kwietnia 2026. Początek meczu Liverpool - PSG o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Liverpool - PSG na antenie Canal+ Extra 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wywalczy awans: PSG czy Liverpool? PSG Liverpool