Raków Częstochowa - Universitatea Craiova. Transmisja na żywo, stream online. Gdzie oglądać mecz Ligi Konferencji 2.10.2025?

Raków Częstochowa rozpoczyna swoją przygodę w Lidze Konferencji UEFA, mierząc się z rumuńską Universitatea Craiova.

Polski zespół, mimo słabszej formy w Ekstraklasie, pokonał trudną drogę eliminacyjną, aby znaleźć się w fazie grupowej.

Ich rywale z Rumunii są liderem swojej ligi, co zapowiada zacięte starcie. Gdzie obejrzeć to spotkanie?

Sprawdź szczegóły transmisji TV i online, aby nie przegapić tego emocjonującego meczu!

Raków Częstochowa - droga do Ligi Konferencji UEFA 2025/26

Cztery polskie kluby - Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Legia Warszawa - w czwartek, 2 października, rozpoczynają swoją przygodę w fazie ligowej europejskich pucharów w sezonie 2025/26. Podopieczni Marka Papszuna swój mecz rozpoczną o godz. 21. Kibice mogą się nieco niepokoić, bo "Medaliki" w obecnym sezonie formą szczególnie nie imponują. W ekstraklasie zajmują dopiero 11. miejsce. Plusem jest to, że w ostatnim meczu wygrali (1:0 z Widzewem Łódź). Bramkę w doliczonym czasie gry zdobył Mohamed Lamine Diaby-Fadiga. W drodze do awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA Raków Częstochowa wyeliminował słowacką Żilinę, w dwumeczu wygrywając aż 6:1. Potem podopieczni Marka Papszuna trafili na Maccabi Hajfa. W Częstochowie Raków przegrał 0:1, ale na wyjeździe zwyciężył 2:0 i dzięki temu awansował do IV, czyli ostatniej, rundy eliminacji. Tam "Medaliki" pokonały bułgarską Ardę Kyrdżali (1:0 i 2:1).

Raków Częstochowa - Universitatea Craiova: Transmisja na żywo. Na jakim programie mecz dzisiaj?

Universitatea Craiova w zeszłym sezonie uplasowała się na 3. miejscu w lidze rumuńskiej, za FCSB i CFR Cluj. W obecnych rozgrywkach rywale Rakowa plasują się na pozycji lidera (po 11 kolejkach). W eliminacjach do Ligi Konferencji UEFA Universitatea Craiova pokonali Sarajewo (1:2, 4:0), Spartak Trvava (3:0, 3:4) i İstanbul Başakşehir (2:1, 3:1). Mecz Raków Częstochowa - Universitatea Craiova odbędzie się w czwartek, 2 października 2025. Transmisja w TV na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2, a online wyłącznie w płatnej usłudze Polsat Box Go. Równolegle odbywać się będzie spotkanie Legia Warszawa - Samsunspor. Transmisję z tego meczu przeprowadzi Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

