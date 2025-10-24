Ranking UEFA: Ważna wiadomość dla polskiej ligi po kompromitacji Lecha

Polskie kluby mają za sobą drugą kolejkę Ligi Konferencji UEFA

Z czterech polskich zespołów tym razem wygrała tylko Legia Warszawa

Jaki wpływ ma to obecnie na ranking UEFA? Polacy awansowali o kolejną pozycję

Liga Konferencji: Polska awansowała w rankingu UEFA

Mimo tylko jednej wygranej w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji, Polska awansowała w pięcioletnim rankingu UEFA na 12. miejsce, wyprzedzając Norwegię. Coraz bliżej jest zajmująca 11. pozycję Grecja, a praktycznie nieosiągalne pozostają 10. Czechy. W czwartek z polskich drużyn w Lidze Konferencji zwyciężyła jedynie Legia Warszawa. Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa zremisowały swoje mecze, a Lech Poznań sensacyjnie przegrał na Gibraltarze.

Ranking UEFA, który decyduje o liczbie miejsc i etapach startu drużyn w europejskich pucharach, tworzony jest na podstawie wyników z ostatnich pięciu sezonów. Za zwycięstwo od fazy grupowej przyznawane są 2 pkt (1 pkt w eliminacjach), a za remis – odpowiednio 1 i 0,5 pkt. Suma dzielona jest przez liczbę klubów z danego kraju, a dodatkowe punkty przyznawane są m.in. za awans do kolejnych faz i udział w fazie zasadniczej.

Absolutna kompromitacja Lecha Poznań. Przegrali z mistrzem Gibraltaru po fatalnym meczu

Dzięki dobrej postawie klubów w ostatnich dwóch latach Polska notuje systematyczny awans w rankingu. Jeszcze w 2023 roku była 21., a na zakończenie poprzedniego sezonu – już 15. Wówczas, głównie dzięki Legii i Jagiellonii, które dotarły do ćwierćfinału Ligi Konferencji, Polska zdobyła rekordowe 11,750 pkt.

Dwa polskie kluby zagrają za rok w Lidze Mistrzów

To oznacza, że w sezonie 2026/27 (ranking działa z rocznym przesunięciem) w europejskich pucharach wystąpi pięć polskich drużyn: dwie w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, jedna w Lidze Europy i dwie w Lidze Konferencji. Obecny sezon Polska rozpoczęła na 13. miejscu, po odjęciu słabszego dorobku z sezonu 2020/21. Teraz, po dwóch kolejkach fazy grupowej, awansowała na 12. lokatę – głównie dzięki słabszym wynikom Norwegii, która ma już tylko dwa kluby w rozgrywkach.

Polska zdobyła dotychczas 25,500 pkt (za 21 zwycięstw i 7 remisów, w tym cztery wygrane w fazie grupowej). Po podzieleniu przez cztery drużyny daje to współczynnik 7,375 – trzeci najlepszy wynik w Europie w obecnym sezonie, za Anglią i Portugalią, a przed Niemcami i Hiszpanią. W łącznym, pięcioletnim zestawieniu Polska ma 38,375 pkt i znajduje się między Grecją (39,112) a Norwegią (37,987). Strata do Greków wynosi 0,737 pkt, a do Czech – 3,925 pkt. Za Polską są Dania (36,981) i Szwajcaria (32,500).

Pierwsze miejsce w rankingu utrzymuje Anglia (99,005 pkt), przed Włochami (87,803) i Hiszpanią (82,203). Kolejne lokaty zajmują Niemcy, Francja, Holandia, Portugalia, Belgia, Turcja i Czechy.