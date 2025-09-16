Real Madryt - Olympique Marsylia: Transmisja na żywo. O której mecz "Królewskich" w Lidze Mistrzów?

Real Madryt - Olympique Marsylia: Transmisja na żywo. O której mecz Ligi Mistrzów? Gdzie oglądać?

Wszyscy kibice i nie tylko czekali na rozpoczęcie najbardziej prestiżowego europejskiego turnieju - Ligi Mistrzów. 16 września we wtorek dojdzie do wielu interesujących starć mowa tutaj o meczach takich jak: Borussia Dortmund - Juventus, Athletic Bilbao - Arsenal oraz Real Madryt - Olympique Marsylia.

Xabi Alonso z wypiekami na twarzy mówi o Lidze Mistrzów

Trener "Królewskich" wymownie skomentował pierwszy mecz Realu Madryt w Lidze Mistrzów w sezonie 2025/2026.

- Jesteśmy niezwykle podekscytowani grą w Lidze Mistrzów. Startujemy w europejskich rozgrywkach i ludzie nie mogą się tego doczekać. Mamy wymagającego przeciwnika i mamy nadzieję na dobry start - powiedział Xabi Alonso.

Xabi Alonso rozpoczyna swoją podróż po wygraną w Lidze Mistrzów UEFA razem z Realem Madryt! 👑 Poprzednicy wskazali mu drogę, co zrobić, by triumfować! 🏆 Uda się? 🧐📺 Dziś Królewscy zagrają z Marsylią o 21:00 w CANAL+EXTRA1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/DnONIAI0dL— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 16, 2025

O której Real Madryt - Olympique Marsylia? Gdzie oglądać?

To będzie niesamowita okazja dla powracającego Alonso na Santiago Bernabeu, aby uszczęśliwić kibiców Realu Madryt. Trener po wielu latach spędzonych, jako piłkarz utytułowanego klubu teraz będzie miał okazję wznieść ten prestiżowy puchar w roli szkoleniowca. Faworytem tego spotkania są oczywiście "Królewscy".

Gdzie oglądać mecz Real Madryt - Olympique Marsylia?

Spotkanie Realu Madryt z Olympique Marsylia zaplanowane jest na 16 września 2025 roku o godzinie 21:00. Kibice, którzy za wszelką cenę chcą zobaczyć "Królewskich" w akcji muszą liczyć się z wykupieniem odpowiedniego pakietu w "Canal +". Mecz będzie transmitowany na specjalnym kanale - Canal + Extra 1. To spotkanie można obejrzeć na stronie i w aplikacji Canal+ online (po wykupie odpowiedniego pakietu).