Sparta Praga – Raków Częstochowa: NA ŻYWO. Relacja z meczu Ligi Konferencji [WYNIK, SKŁADY]

Sparta Praga - Raków Częstochowa: Relacja na żywo

Po dwóch kolejkach fazy ligowej Ligi Konferencji Raków ma cztery punkty. Dla drużyna Marka Papszuna starcie ze Spartą będzie drugim z rzędu wyjazdem do Czech - w ostatniej serii spotkań częstochowianie zremisowali w Ołomuńcu z Sigmą 1:1. Wicemistrzowie Polski są w dobrych humorach, gdyż ostatnio odnieśli trzy zwycięstwa w kraju - dwa ligowe i jedno w Pucharze Polski.

- Sparta jest faworytem, wystąpi u siebie, przy komplecie kibiców, ale potrafimy grać na wyjazdach. Zagramy z najbardziej chyba utytułowanym czeskim zespołem, który ma bardzo dużą siłę, ale cieszymy się z możliwości rozegrania takiego spotkania na poziomie europejskim. Spodziewam się poziomu emocji i intensywności takiej, jak w ostatnim meczu z Jagiellonią Białystok (wygrana 2:1 na wyjeździe, red.) - powiedział Papszun.

W Lidze Konferencji Raków na otwarcie pokonał rumuński zespół Universitatea Krajowa 2:0, a następnie w końcówce uratował wyjazdowy remis z czeską Sigmą Ołomuniec (1:1). Sparta w LK ma trzy punkty - za zwycięstwo w 1. kolejce nad irlandzkim Shamrock Rovers 4:1. W krajowej lidze 14-krotni mistrzowie Czech i 21-krotni Czechosłowacji są na drugim miejscu, za Slavią, obie drużyny mają po 30 punktów.

Sparta Praga - Raków Częstochowa 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Sparta Praga: Vindahl - Uchenna, Sevinsky, Zeleny - Kaderabek, Kairinen, Vydra, Mercado - Birmancević, Milla, Rrahmani.

Raków Częstochowa: Zych - Tudor, Racovitan, Svarnas - Ameyaw, Repka, Struski, Pieńko - Makuch, Brunes, Bulat.

Na żywo Sparta Praga - Raków Częstochowa A to skład Sparty: 1️⃣1️⃣ SESTAVA | Základní jedenáctka pro duel s Rakówem 👥



Ze zdravotních důvodů nebudou k dispozici Andersen, Cobbaut, Hollý, Sadílek a Sørensen 🤕 pic.twitter.com/OOHJmLxwuh — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) November 6, 2025 W takim składzie zagra Raków: Nasza XI na spotkanie ze Spartą Praga! 📋#UECL | #SPARCZ pic.twitter.com/dWvKGU7P6Y — Raków Częstochowa (@Rakow1921) November 6, 2025 Zapraszamy na relację na żywo z meczu Sparta Praga - Raków Częstochowa. Początek spotkania o godzinie 18:45.

