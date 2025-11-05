Legia Warszawa zmierzy się z liderem słoweńskiej ekstraklasy, NK Celje, w Lidze Konferencji.

Były obrońca Piasta Gliwice, Uros Korun, ocenia Celje jako drużynę w świetnej formie, z kluczowymi graczami takimi jak Franko Kovacević i Mario Kvesić.

Korun krytycznie ocenia obecną dyspozycję Legii, wskazując na brak stabilizacji i słabe wyniki w Ekstraklasie.

Czy Legia ma szansę na sukces w starciu z dominującym Celje? Dowiedz się, co przewiduje ekspert!

Przed Legią Warszawa trudne wyzwanie w Lidze Konferencji. Zespół, który wciąż szuka formy pod wodzą trenera Iniakiego Astiza, zmierzy się na wyjeździe z NK Celje – liderem słoweńskiej ekstraklasy i drużyną, która w Europie idzie jak burza. O analizę rywala "Wojskowych" poprosiliśmy Urosa Koruna, byłego obrońcę i mistrza Polski z Piastem Gliwice, który doskonale zna tamtejsze realia. Słoweniec w rozmowie z "Super Expressem" wskazuje najmocniejsze i najsłabsze strony Celje, typuje wynik i gorzko ocenia obecną dyspozycję Legii.

"Super Express": - Jak ocenia pan Celje, lidera ligi słoweńskiej?

Uros Korun: - To zdecydowanie najlepszy zespół, który prezentuje się bardzo dobrze, wygrywa niemal wszystko. Celje jest w świetnej formie, mają kilku piłkarzy, którzy robią różnicę, a trener poukładał to wszystko w znakomity sposób. Pracują ze sobą już od dłuższego czasu i to przynosi efekty. To jest ich super moment.

- W poprzednim sezonie dotarli do 1/8 finału Ligi Konferencji, tak jak Legia. Mogą to powtórzyć?

- Myślę, że mogą zrobić nawet coś więcej niż w poprzedniej edycji. Jak powiedziałem, są już ze sobą zgrani, każdy wie, co ma robić na boisku, czego brakowało w poprzednim sezonie. Wygrali wszystkie mecze w Lidze Konferencji i są niezwykle pewni siebie.

Franko Kovacević - ofensywna maszyna z Celje

- W tym sezonie błyszczy Franko Kovacević. Co takiego ma chorwacki napastnik?

- Jest w niesamowitej formie. Strzelił 25 goli dla Celje we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie! Kiedy masz takiego zawodnika w składzie, wszystko staje się łatwiejsze. To bardzo skuteczny napastnik, niezwykle groźny w polu karnym. Nie potrzebuje wielu kontaktów z piłką, żeby coś z tego było. Znam go osobiście, to super chłopak i w pełni zasłużył na to, co teraz osiąga. Byłem na meczu z AEK Ateny, który był jego popisem. Strzelił hat-tricka, a to pokazuje jego klasę.

- Kto mu pomaga w zdobywaniu bramek?

- Kluczowym piłkarzem jest Mario Kvesić. Gra w środku pola, notuje asysty. Robi na boisku wszystko. Jest w topowej formie i wszystko w ofensywie przechodzi przez niego. Podoba mi się też hiszpański obrońca, Juanjo Nieto. Jest niesamowicie szybki, ciągle biega od jednego pola karnego do drugiego. Jest go pełno na całym boisku.

Wyniki Legii w Ekstraklasie to katastrofa

- Co zatem czeka Legię w Słowenii?

- Wiem, że Legia zawodzi, że zmieniła trenera. Nie wygląda najlepiej. Brakuje stabilizacji. Jeden mecz zagra dobrze, drugi słabo. Patrzę na tabelę Ekstraklasy i widzę, że jest na dziewiątym miejscu, a to bardzo słaby wynik. Powiedziałbym nawet, że to katastrofa. Oczekiwania są na pewno o wiele większe. Dlatego taki napastnik jak Kovacević przydałby się Legii. Poza tym myślałem, że Petar Stojanović będzie grał więcej. Moim zdaniem to super piłkarz, a nie gra tyle, ile się spodziewałem

- Gdzie Legia może szukać swojej szansy?

- Obrona Celje jest trochę słabsza niż atak, ale tam broni cała drużyna. To bardzo poukładany zespół. Legia będzie miała dużo, dużo problemów, zwłaszcza jeśli nie będzie w stanie utrzymać się przy piłce. Celje w każdym meczu, czy to w lidze, czy w pucharach, ma posiadanie piłki na poziomie 70 procent. Jest bardzo trudno, gdy jedna drużyna tylko się broni przez 90 minut.

- Komu daje pan większe szanse?

- Myślę, że wygra Celje. Na pewno nie będzie to łatwy mecz, spodziewam się walki na boisku. Ale patrząc na formę, w jakiej jest teraz Celje, mogę powiedzieć, że to oni zwyciężą. W poprzednim sezonie byłem na meczu z Jagiellonią. To był szalony występ, bardzo otwarty futbol, a to pasuje Celje. Ich filozofia jest prosta: strzelić o jedną bramkę więcej niż przeciwnik.

Były mistrz Polski zaskoczony postawą Piasta

- Zawodzi Legia, a także Piast, z którym była mistrzem Polski. Jak pan odbiera to, że śląski klub zamyka tabelę Ekstraklasy?

- Jestem tym bardzo zaskoczony. Myślę, że to solidna drużyna, ale mieli słaby start, a później wszystko staje się ciężkie. To nie wygląda dobrze. Mam nadzieję, że nowy trener coś zmieni i zaczną grać lepiej.

- Wrócił pan do Słowenii i jest piłkarzem zespołu Tabor Seżana. Jakie macie cele?

- Chcemy awansować do Ekstraklasy. Obecnie jesteśmy na czwartym miejscu. Mamy trochę straty do lidera, ale zostało jeszcze mnóstwo meczów. Zobaczymy, co będzie na koniec sezonu.

