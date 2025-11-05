Brazylijski napastnik z polskimi korzeniami, Alemao, jest na celowniku reprezentacji Polski, a Jan Urban już z nim rozmawiał.

Igor Angulo, były gwiazdor Górnika, opisuje Alemao jako silnego fizycznie zawodnika z mocnym uderzeniem, który ma za sobą udany sezon w Realu Oviedo.

Rayo Vallecano, obecny klub Alemao, to waleczna drużyna z Ligi Konferencji, znana z intensywnego pressingu i wsparcia żarliwych kibiców.

Ostatnio zrobiło się głośno o brazylijskim napastniku Rayo Vallecano, który ma polskie korzenie. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban przyznał, że nawet z nim rozmawiał, ale nie zdradził szczegółów. W ubiegłym sezonie Alemao błysnął w Realu Oviedo, z którym awansował do LaLiga. Na razie dla Rayo strzelił jednego gola w lidze hiszpańskiej w meczu z Alaves.

Igor Angulo: Alemao to bardzo silny napastnik

- To bardzo silny fizycznie zawodnik - ocenia Igor Angulo, który przed laty był gwiazdą Górnika Zabrze. - Dobrze gra głową i ma mocne uderzenie. Jednak wydaje się napastnikiem o dużej sile i prezencji - przyznał.

Dla Rayo to drugi w historii klubu start w europejskich pucharach. Debiutowali w sezonie 2000/01 w Pucharze UEFA. W obecnej edycji Ligi Konferencji w dorobku mają cztery punkty (remis ze szwedzkim Hacken, wygrana z macedońską Shkendija Tetowo).

Rayo Vallecano to bardzo waleczny zespół

- Rayo to bardzo waleczny zespół, który ma wyrazistą tożsamość - mówi Angulo. - Zawsze stara się grać w piłkę. Wszystko robi na dużej intensywności i wysokim pressingu. Mimo że nie ma budżetu wielkich klubów, to potrafi z nimi rywalizować. Zwykle sprawia problemy każdemu przeciwnikowi. Poza tym kibice Rayo są żarliwi, co daje drużynie mnóstwo energii - dodaje.

Inigo Perez ma wizję i pomysł na Rayo Vallecano

Trenerem Rayo jest Inigo Perez, który przejął zespół w lutym ubiegłego roku. Co ciekawe, tego szkoleniowca zna były król strzelców Ekstraklasy.

- Graliśmy w Bilbao - przypomina Angulo. - Jest bardzo młody, ale radzi sobie naprawdę dobrze. Ma jasną wizję i pomysł, potrafi przekazać ją zespołowi. Widać, że drużyna wierzy w to, co robi - ocenia Bask.

