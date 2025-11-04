FC Porto cieszy się z udanego letniego transferu, który zaowocował świetną współpracą dwóch polskich reprezentantów w obronie.

Jan Bednarek i Jakub Kiwior tworzą niezawodny duet, nazywany przez media „polskim betonem”, co ma bezpośrednie przełożenie na wyniki drużyny.

Ich doskonała forma i zgranie to świetna wiadomość dla reprezentacji Polski przed kluczowymi meczami eliminacji do Mistrzostw Świata 2026.

Chcesz dowiedzieć się, jak ich relacja poza boiskiem wpływa na sukcesy i co mówią o swoim zgraniu? Kliknij, aby przeczytać!

Władze FC Porto mają ogromne powody do zadowolenia. Letni transfer i postawienie na duet reprezentantów Polski okazało się prawdziwą super inwestycją. Gdy Jan Bednarek i Jakub Kiwior razem wychodzą na boisko, rywalom niezwykle trudno jest przebić się przez obronne zasieki portugalskiego giganta. To nie przypadek, że media nazywają ich „polskim betonem”.

Doskonała postawa obrońców ma bezpośrednie przełożenie na wyniki całego zespołu. Porto jest na czele ligi: nie przegrało w niej ani jednego meczu i straciło zaledwie trzy gole. Skąd taka eksplozja formy u polskiego duetu?

Wielki zaszczyt dla legendy futbolu. David Beckham odebrał tytuł szlachecki z rąk króla

Jan Bednarek: Jesteśmy sobie pisani

Kluczem do sukcesu wydaje się świetna relacja między zawodnikami, która wykracza daleko poza boisko. Obaj piłkarze szybko znaleźli wspólny język, co ułatwiła im bliskość zamieszkania.

– Mieszkamy blisko siebie. Jesteśmy sobie pisani - zaznaczył z uśmiechem Bednarek w rozmowie z TVP Sport podczas ostatniego zgrupowania kadry. - To pierwszy raz, gdy mam ze sobą Polaka w drużynie i jeszcze na tej samej pozycji. Spędzamy razem cały czas. Pomagamy sobie nie tylko na boisku, ale i poza nim – przekonywał stoper.

CAPITA(lny) powrót Goncalo Feio do Ekstraklasy! Wymowne słowa trenera Radomiaka

Skorzysta na tym reprezentacja Polski?

Znakomita dyspozycja Bednarka i Kiwiora w Porto to fantastyczna wiadomość dla selekcjonera reprezentacji Polski. Już w listopadzie naszą kadrę czekają kluczowe mecze z Holandią i Maltą w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026, a zgrany i pewny siebie blok defensywny będzie fundamentem drużyny.

– To tylko działa na korzyść Porto i reprezentacji Polski - tłumaczył Bednarek. - Tracimy mało bramek, gdy jesteśmy razem na boisku. Jest bardzo duża złość czy zdenerwowanie, kiedy stracimy jakąkolwiek bramkę nawet podczas treningu - zdradził.

Reprezentacja polski kobiet poznała rywalki w el. MŚ! To nie będzie łatwa droga

Dają pozytywną energię dla pozostałych kadrowiczów

Czy Polska zajmie drugie miejsce w grupie i wywalczy awans do baraży, których stawką jest awans na mundial?

- To coś pozytywnego - ocenił wtedy Bednarek. - To coś nowego dla nas, że możemy się tak wspierać, że możemy coraz bardziej się zgrywać i dawać też pozytywną energię dla innych chłopaków – podkreślał reprezentant Polski.

Jerzy Dudek przed hitem Liverpool - Real Madryt. Wskazuje, kto jest w "większym gazie" i mówi o sentymentalnym powrocie [ROZMOWA SE]

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie

Sonda Czy Jan Urban będzie dobrym selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak! Nie...