Śpiewali o rosyjskich dronach. Anglicy dali popis w Lublinie

Na spotkanie z Dynamem przyjechało około trzech tysięcy sympatyków Crystal Palace. Fani „Orłów” wykonali zmodyfikowaną wersję znanej przyśpiewki, typowej dla angielskich trybun.

„W powietrzu były dwa rosyjskie drony…” – rozbrzmiało w sektorze gości, a liczba dronów w treści piosenki stopniowo rosła – najpierw do ośmiu, potem dziewięciu, aż w końcu do dziesięciu. Druga część przyśpiewki brzmiała: „A Jean-Philippe Mateta je zestrzelił”, nawiązując bezpośrednio do napastnika angielskiej drużyny.

Crystal Palace fans in Poland tonight for their game against Dynamo Kyiv…“There were nine Russian drones in the air and Jean-Philippe Mateta shot them down” 😂👏pic.twitter.com/IoEi7zbQmK— Football Away Days (@AwayDays_) October 2, 2025

Odniesienie do rosyjskich dronów wiąże się z niedawnymi wydarzeniami w Polsce, kiedy to na terytorium kraju przedostały się bezzałogowe statki powietrzne z kierunku wschodniej granicy i zostały zneutralizowane.

Warto podkreślić, że sama melodia i koncepcja przyśpiewki stanowią adaptację starszego utworu, który opowiadał o „dziesięciu niemieckich bombowcach” zestrzelonych przez brytyjskie lotnictwo podczas II wojny światowej. Ta wersja, wykonywana przez angielskich kibiców od lat 90., także podczas meczów reprezentacji, od dawna wzbudza kontrowersje w środowisku piłkarskim.

