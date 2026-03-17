Szachtar Donieck – Lech Poznań: Ważna decyzja „Kolejorza” przed meczem. Lecą samolotem do Krakowa. Znamy powód!

Lech Poznań zagra w Lidze Konferencji z Szachtarem Donieck

Polski klub wybiera się na mecz do Krakowa... samolotem

Klub wyjaśnił, dlaczego postawił na tak nieekologiczne rozwiązanie

Szachtar – Lech Poznań: Lecą do Krakowa samolotem z Poznania! Dlaczego?

Choć odległość z Poznania do Krakowa wynosi około 450 kilometrów, klub zdecydował się na nietypowe rozwiązanie. Zamiast podróży autokarem, zespół poleci czarterem w obie strony. Decyzja ma jeden cel – oszczędność sił. Lechici są w środku intensywnego okresu, a czwartkowy mecz będzie już ich 13. oficjalnym spotkaniem w tym roku.

Drużyna wyleci z poznańskiej Ławicy w środę w południe, a już godzinę później zamelduje się w Krakowie. Na miejscu zaplanowano trening na stadionie Wisły oraz konferencję prasową trenera Nielsa Frederiksena.

Sztab szkoleniowy chce, by zawodnicy byli w jak najlepszej dyspozycji fizycznej przed decydującym starciem.

96

Lech może liczyć na wielkie wsparcie w Krakowie

Choć mecz odbędzie się w Krakowie, Lech może liczyć na ogromne wsparcie swoich fanów. Kibice wykupili cały sektor gości, a dodatkowo zajmą także inne miejsca na stadionie. Atmosfera ma przypominać tę z Poznania.

Sytuacja Lecha nie jest łatwa. W pierwszym spotkaniu Szachtar Donieck wygrał 3:1, co oznacza, że „Kolejorz” musi odrabiać straty.

Rewanż rozpocznie się w czwartek o godz. 21. Stawką jest awans do ćwierćfinału, gdzie czeka zwycięzca pary AZ Alkmaar – Sparta Praga. Jedno jest pewne – Lech robi wszystko, by być gotowym na wielką walkę.