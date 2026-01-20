Wygnieciony Robert Lewandowski przyłapany w samolocie. Za duża koszula i krawat, a obok Wojciech Szczęsny

FC Barcelona w środę, 21 stycznia rozegra kolejny mecz Ligi Mistrzów

Rywalami „Dumy Katalonii” będzie Slavia Praga

Przyzwyczailiśmy się, że Robert Lewandowski to synonim elegancji i profesjonalizmu. Niezależnie od tego, czy odbiera Złotego Buta, czy pojawia się na gali, zawsze wygląda nienagannie. Jednak najnowsze zdjęcie, które wyciekło do sieci podczas podróży Barcelony na mecz Ligi Mistrzów do Pragi, pokazuje, że nawet "maszyna" czasem musi wrzucić na luz. Widok „zmiętego” Lewandowskiego u boku Wojciecha Szczęsnego podbija internet.

Podróże to nieodłączna część życia piłkarzy, zwłaszcza w napiętym terminarzu Ligi Mistrzów. We wtorek ekipa "Dumy Katalonii" udała się do stolicy Czech, gdzie już w środę, 21 stycznia, zmierzy się ze Slavią Praga. Obiektyw aparatu uchwycił moment, w którym Robert Lewandowski nie dbał o konwenanse.

Na zdjęciu widzimy napastnika w stroju oficjalnym, który jednak lata świetności ma już za sobą – przynajmniej podczas tego lotu. Uwagę zwraca przede wszystkim koszula, która wygląda na o rozmiar za dużą. Materiał jest mocno wygnieciony. Chociaż krawat elegancko przylega do ciała!

Luz Szczęsnego przed meczem Barcelona – Slavia Praga

Ten nonszalancki, nieco „zmęczony” look stoi w jaskrawym kontraście do wizerunku, który Lewandowski pieczołowicie buduje.

Tuż obok "zmęczonego mistrza" siedzi nie kto inny jak Wojciech Szczęsny. Bramkarz, który znalazł się w kadrze na mecz ze Slavią, na zdjęciu wydaje się być skupiony na jutrzejszym zadaniu. Panowie od lat przyjaźnią się nie tylko na boisku, ale i poza nim, a wspólne loty to okazja do nadrobienia towarzyskich zaległości.