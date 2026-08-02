Dwa gole Roberta Lewandowskiego dla Chicago Fire! Zobacz WIDEO

Robert Lewandowski w dwóch pierwszych meczach w barwach Chicago Fire do siatki nie trafił, a jego zespół doznał porażek - 2:3 z Interem Miami i 1:3 z New York City FC. Przełamanie przyszło na własnym stadionie. W sobotę Lewandowski miał okazję po raz pierwszy zagrać przed chicagowską publicznością na stadionie Soldier Field.

Pierwszą bramkę Robert Lewandowski strzelił w 20. minucie gry. Po zgraniu piłki głową przez Duńczyka Philipa Zinckernagela zaskoczył chorwackiego bramkarza Kristijana Kahlinę płaskim strzałem przy słupku tuż zza linii pola karnego. Wyrównał tym samym na 1:1, gdyż chwilę wcześniej Hiszpan Pep Biel dał prowadzenie gościom.

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Decydująca dla losów spotkania okazała się 68. minuta i w roli głównej znów wystąpił Robert Lewandowski. Po podaniu Fina Robina Loda polski napastnik uprzedził obrońcę, nalazł się w sytuacji sam na sam z golkiperem rywali i z bliska nie dał mu szans na skuteczną interwencję.

„Hej, za coś nazywa się go Robert LewanGOALski!” - podsumował klub Polaka w serwisie X.

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Robert Lewandowski graczem meczu

Po meczu Robert Lewandowski odebrał statuetkę dla "Gracza Meczu" i wyściskał się serdecznie z trenerem Greggiem Berhalterem, który w sobotę obchodził 53. urodziny.

Premierowe trafienia Lewandowskiego nie umknęły uwadze mediów.

„Lewandowski zdobył dwie bramki w debiucie przed własną publicznością i poprowadził Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC” - napisała tuż po zakończeniu spotkania amerykańska agencja Associated Press. „Robert Lewandowski rozpala ogień. Polska legenda strzeliła swoje pierwsze dwa gole w MLS w wygranym 2:1 meczu z Charlotte FC” - zatytułowała relację z Chicago oficjalna strona internetowa MLS.

Zespół Chicago Fire, po dziewiątym zwycięstwie w sezonie, jest na czwartym miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej z dorobkiem 29 punktów w 17 występach. Prowadzi Nashville SC, które zgromadziło 40 pkt w 18 spotkaniach, a „Strażaków” wyprzedzają jeszcze Inter Miami - 38 oraz New England Revolution - 30.

Kolejny mecz w MLS Robert Lewandowski i jego drużyna rozegrają 16 sierpnia, kiedy podejmą Portland Timbers. Wcześniej czeka go występ w północnoamerykańskim Pucharze Ligi (Leagues Cup) przeciw meksykańskiej Nexace.

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