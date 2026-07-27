Nie żyje Kalilou Traoré. 38-letni piłkarz zginął w koszmarnym wypadku

Urodzony 9 września 1987 roku w Bamaku Kalilou Traoré mierzył 192 cm wzrostu i wyróżniał się siłą fizyczną, techniką oraz wszechstronnością na środku pomocy. Zaczynał karierę w Realu Bamako (2005–2006). Następnie trafił do marokańskiego Wydadu Casablanca, gdzie grał też na wypożyczeniu w Hassania Agadir. Przełomem okazał się transfer do chorwackiego NK Istra 1961 (2008–2010) – w pierwszym sezonie strzelił 9 goli w 27 meczach, co przyciągnęło uwagę większych klubów. W latach 2010–2012 był kluczowym zawodnikiem duńskiego Odense Boldklub (OB), gdzie rozegrał 51 spotkań i strzelił 8 bramek, regularnie grając w europejskich pucharach.

W 2012 roku podpisał kontrakt z francuskim FC Sochaux, gdzie spędził dwa sezony (11 meczów w Ligue 1). Karierę zakończył w 2014 roku w wieku 26 lat. W reprezentacji Mali wystąpił 16 razy (1 gol) w latach 2010–2013. Był częścią drużyny, która zdobyła brązowy medal Pucharu Narodów Afryki w 2013 roku.

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Kalilou Traoré zginął w wypadku samochodowym. Zapisał się w pamięci jako solidny, waleczny pomocnik o ogromnym potencjale. Jego przedwczesna śmierć wstrząsnęła malijskim futbolem. Rodzina, przyjaciele i cały środowisko piłkarskie żegnają go ze smutkiem.

"Klub FC Sochaux-Montbéliard z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci naszego byłego piłkarza Kalilou Traoré w wieku 38 lat. Reprezentant Mali występował w barwach FCSM w latach 2012-2014, rozgrywając 11 meczów Ligue 1 w żółto-niebieskiej koszulce. Klub składa najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim" - czytamy na koncie Sochaux w mediach społecznościowych.