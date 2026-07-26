Robert Lewandowski znów bezradny i pokonany! Teraz już widzi, w co się wpakował!

Robert Lewandowski w meczu z New York City pojawił się na boisku dopiero po przerwie, w 46. minucie. Grające bardzo słabo i popełniające fatalne błędy w defensywie Chicago Fire przegrywało już wtedy 1:3.

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Po wejściu na murawę polski napastnik starał się poprawić grę zespołu. Często cofał się do linii pomocy, próbował rozgrywać piłkę, był aktywny, starał się napędzać akcje ofensywne. Ten mecz pokazał jednak, jak słabą i pozbawioną jakości drużyną jest Chicago Fire. Odcięty od podań Robert Lewandowski nie miał praktycznie żadnej dobrej okazji na strzelenie gola. W 82. minucie po dośrodkowaniu Jonathana Deana wyskoczył do piłki, ale jego uderzenie głową zostało zablokowane i pewnie wyłapane przez bramkarza gospodarzy.

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Był to drugi oficjalny występ Roberta Lewandowskiego w MLS i druga porażka. W debiucie Chicago Fire uległo Interowi Miami 2:3, a Polak był niewidoczny. Przed zespołem "Lewego" teraz tydzień przerwy, a potem mecz z Charlotte na własnym boisku (2 sierpnia, godz. 2.30).

Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire 29 czerwca po czterech sezonach spędzonych w Barcelonie. Wcześniej był też piłkarzem m.in. Bayernu Monachium, Borussii Dortmund i Lecha Poznań.

Chicago Fire jest na czwartym miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej z 26 punktami po 16 meczach. Prowadzi Nashville SC, które zgromadziło 39 pkt w 16 spotkaniach.

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