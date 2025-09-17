Nie żyje legendarny Dejan Milovanović. Zmarł tuż po zdobyciu gola w meczu

Mateusz Sobiecki
2025-09-17 21:10

Wielka żałoba obiegła całą Serbię. Rodzina tamtejszego futbolu pogrążyła się w głębokiej żałobie po śmierci Dejana Milovanovicia. Serbski piłkarz zmarł podczas meczu weteranów Crveny zvezdy Belgrad z PKB. Dejan Milovanović zdobył bramkę, a po chwili zasłabł na boisku. Mimo akcji ratunkowej, nie udało się go uratować. Miał 41 lat.

Autor: zdj. ilustracyjne/ Pixabay.com

Nie żyje Dejan Milovanović. Miał 41 lat

Ogromna strata dotknęła rodzinę serbskiego futbolu. Nie żyje słynny piłkarz związany ze stołeczną Crveną zvezdą Belgrad. Dejan Milovanović zmarł w wieku 41 lat podczas meczu weteranów. Na boisku rywalizowały drużyny Crveny zvezdy Belgrad oraz PKB. Dejan Milovanović zdobył bramkę w tym spotkaniu – już w siódmej minucie spotkania.

Niestety, po kilku minutach zasłabł i upadł na boisko. Mimo błyskawicznej akcji reanimacyjnej, nie udało się uratować jego życia. Dejan Milovanović zmarł w wyniku podwójnego zawału serca, a w podobnych okolicznościach zmarł także jego ojciec.

Kim był Dejan Milovanović?

Dejan Milovanović był serbskim piłkarzem, który dwukrotnie miał okazję występować w barwach reprezentacji narodowej. 41-letni pomocnik od pierwszych kroków był juniorem Crveny zvezdy Belgrad i potem trafił do seniorskiego zespołu.

Po latach świetnej gry w barwach serbskiego, stołecznego klubu został wytransferowany do RC Lens. Później grał jeszcze w barwach Panioniosu oraz FK Vozdovac.

Trzykrotnie zostawał mistrzem Serbii, trzykrotnie zdobywał także krajowy puchar. Z kadrą Serbii i Czarnogóry pojechał także na igrzyska olimpijskie w 2004 roku.

CRVENA ZVEZDA
SERBIA