Nie żyje legendarny Dejan Milovanović. Zmarł tuż po zdobyciu gola w meczu

Nie żyje Dejan Milovanović. Miał 41 lat
Ogromna strata dotknęła rodzinę serbskiego futbolu. Nie żyje słynny piłkarz związany ze stołeczną Crveną zvezdą Belgrad. Dejan Milovanović zmarł w wieku 41 lat podczas meczu weteranów. Na boisku rywalizowały drużyny Crveny zvezdy Belgrad oraz PKB. Dejan Milovanović zdobył bramkę w tym spotkaniu – już w siódmej minucie spotkania.
Niestety, po kilku minutach zasłabł i upadł na boisko. Mimo błyskawicznej akcji reanimacyjnej, nie udało się uratować jego życia. Dejan Milovanović zmarł w wyniku podwójnego zawału serca, a w podobnych okolicznościach zmarł także jego ojciec.
Kim był Dejan Milovanović?
Dejan Milovanović był serbskim piłkarzem, który dwukrotnie miał okazję występować w barwach reprezentacji narodowej. 41-letni pomocnik od pierwszych kroków był juniorem Crveny zvezdy Belgrad i potem trafił do seniorskiego zespołu.
Po latach świetnej gry w barwach serbskiego, stołecznego klubu został wytransferowany do RC Lens. Później grał jeszcze w barwach Panioniosu oraz FK Vozdovac.
Trzykrotnie zostawał mistrzem Serbii, trzykrotnie zdobywał także krajowy puchar. Z kadrą Serbii i Czarnogóry pojechał także na igrzyska olimpijskie w 2004 roku.