Niesamowity sukces Leo Messiego! Zrobił to kolejny raz w karierze

Leo Messi znowu zachwycił w MLS. W meczu z Nashville skompletował hattricka

Argentyński piłkarz został królem strzelców sezonu zasadniczego

Lionel Messi zdobył trzy bramki, a jego Inter Miami wygrał na wyjeździe z Nashville SC 5:2 w meczu kończącym sezon zasadniczy północnoamerykańskiej ligi MLS. Argentyńczyk z dorobkiem 29 goli został królem strzelców rozgrywek.

38-letni Messi rozegrał w sezonie zasadniczym 28 spotkań. Rok wcześniej był drugi w klasyfikacji strzelców – zdobył 20 bramek w 19 meczach. W swoim pierwszym, niepełnym sezonie w MLS wystąpił w zaledwie sześciu meczach, strzelając jednego gola.

Był to drugi hat-trick Argentyńczyka w MLS. Poprzedni zanotował 19 października 2024 roku w wygranym 6:2 meczu z New England Revolution.

– Prawda jest taka, że Leo był wyjątkowy, jak zawsze. Jeśli ktoś miał wątpliwości co do jego formy, rozwiał je wszystkie. Z pewnością zdobędzie nagrodę MVP – powiedział trener Interu Javier Mascherano.

Jak poradził sobie Inter Miami w sezonie zasadniczym?

Inter Miami zakończył sezon zasadniczy na trzecim miejscu w Konferencji Wschodniej. W 1/8 finału play off ponownie zmierzy się z Nashville – mecze zaplanowano na 24 i 31 października.

W lidze MLS rywalizuje 30 zespołów – po 15 w każdej konferencji. Mistrz zostanie wyłoniony po fazie play off. Tytułu broni Los Angeles Galaxy.

