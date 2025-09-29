Ogromna tragedia! Nie żyje 19-letni piłkarz. Do dramatu doszło podczas meczu

Do ogromnej tragedii doszło podczas meczu trzeciej ligi hiszpańskiej

Nie żyje Raul Ramirez, młody bramkarz, który pechowo zderzył się z innym piłkarzem

Lekarze walczyli o życie piłkarza dwa dni. Niestety, nie udało się go uratować

Nie żyje 19-letni Raul Ramirez! Dramat podczas meczu

Raul Ramirez, 19-letni bramkarz trzecioligowej drużyny hiszpańskiej CD Colindres zmarł w poniedziałek po odniesieniu urazu w meczu z Revillą. Piłkarz został przypadkowo uderzony przez przeciwnika w trakcie sobotnich zawodów - donosi miejscowa prasa.

„El Pais” podał, że Ramirez doznał zatrzymania krążenia i otrzymał najpierw pomoc od swojego trenera, który ma uprawnienia ratownika medycznego. Do akcji resuscytacji krążeniowo-oddechowej włączył się jeden z kibiców.

Po przyjeździe karetki zawodnik doznał drugiego zatrzymania krążenia. Ramirez został przewieziony do szpitala Valdecilla w Santander, gdzie zmarł po dwóch dniach.

Athletic Bilbao żegna Raula Ramireza

Kluby z Hiszpanii żegnają tragicznie zmarłego młodego piłkarza. Po śmierci Raula Ramireza głos zabrał między innymi Athletic Bilbao.

- Klub Athletic Club głęboko ubolewa z powodu śmierci Raúla Ramíreza, 19-letniego bramkarza klubu CD Colindres. Składamy kondolencje jego rodzinie, bliskim, kolegom z drużyny i klubowi. Spoczywaj w pokoju – czytamy w komunikacie na platformie „X”.