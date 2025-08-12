Po tej sytuacji Jan Urban mógł się złapać za głowę. Dramat Jana Bednarka w debiucie. Co za pech

Jan Bednarek w letnim oknie transferowym zdołał opuścić Southampton i przenieść się do FC Porto. Polski obrońca bardzo szybko odnalazł się w nowym miejscu, choć w sparingach nie zadebiutował to przyszedł na to odpowiedni czas w pierwszym meczu ligowym portugalskiej ekipy. Rywalem FC Porto była Vitoria.

29-latek bardzo dobrze wpasował się do nowego zespołu, a nawet miał już okazję uratować "Smoków" przed stratą bramki, ponieważ w ostatnich minutach pierwszej połowy wybił piłkę z linii bramkowej.

Niestety w 65. minucie Bednarek po wykonaniu ekwilibrystycznego wślizgu pod własnym polem karnym musiał otrzymać pomoc medyczną i na razie jeszcze nie jest wiadome, jak poważny jest uraz Polaka.

Spory pech 🇵🇱 Jana Bednarka… 😶Polak odczuł skutki jednego ze wślizgów i musiał opuścić boisko w drugiej części gry. Wierzymy, że to nic poważnego, bo zdecydowanie był to obiecujący ligowy debiut! 💪 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/JdDrB0KMcB— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 11, 2025

Najpierw kapitalny wślizg w polu karnym, a chwilę później zejście z boiska… 😶🇵🇱 Jan Bednarek był jednak zdziwiony taką decyzją, dlatego mamy nadzieję, że szybko wróci do gry! 💪 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/QcJTDorrUN— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 11, 2025

Po reakcji Bednarka wszyscy mają nadzieje, że nie jest to bardzo poważny uraz, ponieważ reprezentant Polski był w ogromnym szoku, gdy trener zdecydował się go zmienić, co zostało zauważone przez komentatorów "Eleven Sports". 29-latek do momentu zejścia z boiska miał 96% skuteczności podań, wywalczył piłkę w pięciu z sześciu pojedynków powietrznych, a także zablokował jeden ze strzałów

Eliminacje mistrzostw świata

Wszyscy kibice reprezentacji Polski, a przede wszystkim Jan Urban na pewno liczą, że nie jest to poważny uraz, który mógłby wykluczyć 29-latka z eliminacji mistrzostw świata. Zaznaczmy, że "biało-czerwoni" już na początku września rozegrają dwa spotkania z Holandią oraz Finlandią, dlatego wszyscy kluczowi piłkarze muszą być zdrowi, aby wywalczyć, jak największą ilość punktów.