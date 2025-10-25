Raper Mata uderza w Grzegorza Krychowiaka. Mocny diss na reprezentanta Polski

Grzegorz Krychowiak ma rozegrać ostatni mecz w karierze w Mazurze Radzymin

Przed spotkaniem raper „Mata” nagrał na niego diss

Dowiadujemy się z niego, że Krychowiak był dogadany na przenosiny do teamu „Maty”

Grzegorz Krychowiak zagra ostatni mecz w karierze

To może być najbardziej nieoczekiwany transfer roku – i jednocześnie jego symboliczny koniec. Grzegorz Krychowiak, stu­krotny reprezentant Polski, podpisał umowę z Mazurem Radzymin, drużyną z ligi okręgowej. Według ustaleń, do których dotarliśmy, 34-latek zagra tylko jeden mecz, po czym zakończy karierę.

Jeszcze niedawno Krychowiak półżartem sugerował, że liczy na pomoc Wojciecha Szczęsnego w znalezieniu klubu na miarę Barcelony. „Nie ukrywam, że liczyłem trochę na Wojtka, że Barcelonę załatwił tak jak Lewy mu załatwił, ale wydaje mi się, że to będzie trudne, więc zobaczymy. Ciężko analizować ofert, które się mogłoby dostać i się nie dostało. Na razie te, które otrzymałem nie satysfakcjonowały mnie w stu procentach” – mówił kilka dni temu.

Szczegóły zakończenia kariery Grzegorza Krychowiaka. Nowe informacje o transferze do Mazura Radzymin

Zainteresowanie piłkarzem miało pojawić się m.in. z Bułgarii, Iranu, Izraela i Indii, jednak żadna z ofert nie przekonała pomocnika. Tymczasem w Radzyminie zagościł niespodziewanie – i to w towarzystwie rapera Quebonafide, który według nieoficjalnych informacji ma plany inwestycyjne wobec klubu. Obaj panowie poznali się bliżej podczas wyjazdu do Arabii Saudyjskiej, gdzie był również Kizo i dziennikarz Krzysztof Stanowski.

Mata nagrał diss na Grzegorza Krychowiaka

Jak się okazuje, Mata miał być dogadany z Grzegorzem Krychowiakiem na rozegranie meczu w barwach LKS Tajfun. Ostatecznie były reprezentant Polski zagra w Mazurze Radzymin. Raper zdecydował się na nagranie dissu „GRA$$ROOTZ”, w którym uderza w Krychowiaka.

Graliśmy mecz raz w Łodzi, była jeszcze wtedy sztama Miałeś przejść do tajfuna, jak skończysz na Cyprze blamaż (Buuu) Zwykły karierowicz, umowa niedotrzymana (Kurwa) Gdybym pochodził z ulicy, byłabyś k**wo roz***ana

W sobotę ostatni mecz Krychowiaka w karierze?!

Mazur Radzymin już w sobotę zagra z rezerwami Polonii Warszawa. Trwają spekulacje, czy Krychowiak zadebiutuje w tym spotkaniu. Jakub Rzeźniczak, który również dołączył do drużyny, zamieścił w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z byłym graczem Sevilli i PSG.

Według informacji, epizod w Mazurze ma charakter zarówno sportowy, jak i marketingowy. Krychowiak wystąpi w jednym meczu, po czym oficjalnie zakończy karierę. W planach jest również dokument „Krychowiak: krok od szczytu”, którego producentem jest Kacper Sawicki – twórca filmu o Wojciechu Szczęsnym. Po zakończeniu kariery piłkarz zamierza poświęcić się swoim pasjom, w tym modzie. Od lat prowadzi markę „Balamonte”, a teraz – jak sam przyznał – „chce czerpać z życia inne przyjemności niż tylko piłka”.

To zakończenie historii jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich zawodników ostatnich lat – z przymrużeniem oka, ale też z wyczuciem własnego momentu zejścia ze sceny.