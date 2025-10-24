Szczegóły zakończenia kariery Grzegorza Krychowiaka. Nowe informacje o transferze do Mazura Radzymin

Krychowiak kończy karierę piłkarską

– Nie ukrywam, że liczyłem trochę na Wojtka, że Barcelonę załatwił tak jak Lewy mu załatwił, ale wydaje mi się, że to będzie trudne, więc zobaczymy. Ciężko ciężko analizować ofert, które się mogłoby dostać i się nie dostało. Na razie te, które otrzymałem nie satysfakcjonowały mnie w stu procentach – żartował jeszcze kilkanaście dni temu Grzegorz Krychowiak, dodając, że zastanowi się nad interesującą ofertą. Ponoć zapytania płynęły z różnych miejsc spoza kraju: z Bułgarii, Iranu, Izraela, czy nawet Indii.

Kariera Krychowiaka była jedną z tych bardziej imponujących polskim kibicom. Za granicę ruszył jeszcze jako nastolatek do Bordeaux. Potem było Stade Reims, Sevilla, PSG, West Bromwich Albion, Lokomotiw Moskwa, Krasnodar, AEK Ateny, a na końcu Al-Shabab i Anorthosis Famagusta. – Jest przyjemność z gry w piłkę. Może nie tak jak za czasów Sevilli albo innych klubów europejskich, w których grałem, ale jest nadal. Dlatego to jest taki główny powód, dla którego chcę nadal grać w piłkę – tłumaczył.

Całkiem niedawno "Krycha" odwiedził Arabię Saudyjską. Towarzyszyli mu raperzy – Kizo i Quebonafide – oraz dziennikarz Krzysztof Stanowski. Bardzo możliwe, że to właśnie wtedy "Quebo" namówił Krychowiaka na dołączenie do Mazura Radzymin. Do klubu, w który, jak się również dowiedzieliśmy, Quebonafide chce mocniej zainwestować.

Mazur Radzymin już w sobotę zmierzy się z rezerwami Polonii Warszawa. Trwają dywagacje, czy Krychowiak będzie już gotowy na to spotkanie. Jakub Rzeźniczak, od niedawna piłkarz klubu z Radzymina, opublikował zdjęcie z Krychowiakiem. Były gracz PSG zaliczył pierwsze zajęcia z drużyną. Według naszych informacji epizod w drużynie z ligi okręgowej ma być krótki. Krychowiak chce zagrać tylko jeden mecz, po nim już definitywnie zakończy karierę. Wydarzenie ma mieć charakter sportowy i marketingowy.

Ma co robić po karierze

Ostatni mecz może zostać uwieczniony w specjalnym filmie. Niedługo zobaczymy dokument o Grzegorzu Krychowiaku, noszący tytuł "Krychowiak: krok od szczytu". Za produkcję filmu odpowiada Kacper Sawicki, producent, który stworzył też film o Wojciechu Szczęsnym. Nie od dziś wiemy, że pasją i kolejną profesją "Krychy" jest moda, jest właścicielem salonu mody "Balamonte"...