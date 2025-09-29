Rodzinna tragedia gwiazdy futbolu! Romelu Lukaku pogrążony w żałobie

2025-09-29 22:50

Tragiczne informacje przekazał wielki gwiazdor futbolu, piłkarz Napoli Romelu Lukaku. Belgijski napastnik poinformował o śmierci swojego taty. W swoich mediach społecznościowych opublikował poruszający post, w którym pożegnał swojego tatę Rogera Lukaku. Były reprezentant Zairu (obecnie Demokratyczna Republika Konga) zmarł w wieku 58 lat.

Nie żyje Roger Lukaku, tata Romelu Lukaku

Smutne informacje zostały przekazane przez Romelu Lukaku. Gwiazda reprezentacji Belgii i jeden z zawodników doskonale znanych fanom nie tylko włoskiego futbolu przekazał wieści o śmierci swojego taty Rogera Lukaku. 58-latek zmarł w Kinszasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga.

Romelu Lukaku opublikował poruszający wpis w swoich mediach społecznościowych, w którym pojawiło się wiele ich wspólnych zdjęć.

- Dziękuję Ci za nauczenie mnie wszystkiego, co wiem. Będę Ci na zawsze wdzięczny i doceniam to. Życie nigdy nie będzie takie samo. Chroniłeś mnie i prowadziłeś jak nikt inny. Nie będę już taki sam. Ból i łzy płyną strumieniami. Ale Bóg da mi siłę, żebym się pozbierał. Dziękuję za wszystko – napisał Romelu Lukaku.

Kim był Roger Lukaku?

Roger Lukaku, jak jego syn, był napastnikiem. Grał m.in. w FC Boom, RFC Seraing, Genclerbirligi Ekeren, Mechelen czy Oostende. Po zakończeniu kariery grał także w wielu amatorskich zespołach – KFC Wintam czy KGR Katelijne. Roger Lukaku wystąpił także w trzynastu meczach reprezentacji narodowej.

W kadrze Zairu (dziś Demokratyczna Republika Konga) zdobył sześć bramek. Grał m.in. w eliminacjach do mistrzostw świata 1994 oraz brał udział w Pucharze Narodów Afryki w 1994 i 1996 roku.

