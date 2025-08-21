Wielkie zamieszki na meczu. Hitowe starcie przerwane. Bili się wielkimi kijami na trybunach

Ogromne zamieszki na meczu Copa Sudamericana

Mecz Copa Sudamericana w Buenos Aires pomiędzy Independiente a Universidad de Chile został przerwany na początku drugiej połowy z powodu zamieszek wywołanych przez kibiców gości. Fani Universidad de Chile rzucali różnymi przedmiotami w sympatyków gospodarzy, co doprowadziło do interwencji policji i częściowej ewakuacji stadionu Libertadores de America. Pomimo działań służb porządkowych doszło do starć między kibicami. Rannych zostało 10 osób, aresztowano 90.

Spotkanie prowadził urugwajski sędzia Gustavo Tejera, który zdecydował o jego przerwaniu przy wyniku 1:1. Południowoamerykańska federacja piłkarska CONMEBOL poinformowała, że mecz nie zostanie dokończony, ponieważ gospodarze nie byli w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną Universidad de Chile 2:1.

Co to Copa Sudamericana?

Copa Sudamericana to rozgrywki klubowe w Ameryce Południowej, utworzone w 2002 roku z połączenia Copa Mercosur i Copa Merconorte. Uchodzi za drugie najważniejsze rozgrywki na kontynencie po Copa Libertadores. Zdobywcy obu trofeów co roku mierzą się w meczu o Recopa Sudamericana – południowoamerykański odpowiednik Superpucharu Europy.

W 2024 roku Copa Sudamericana został zdobyty przez Racing Club de Avellaneda. Piłkarze argentyńskiego zespołu w wielkim finale pokonali brazylijskie Cruzeiro.

