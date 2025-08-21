Urodziny Roberta Lewandowskiego. W kadrze zaczęło się od nietypowej wpadki. HIT!

Robert Lewandowski obchodzi 37. urodziny!

Robert Lewandowski, jeden z najlepszych piłkarzy świata ostatniej dekady, kończy w czwartek, 21 sierpnia 37 lat. Wielu zawodników w jego wieku już dawno wypoczywa na sportowej emeryturze, ale napastnik Barcelony, choć coraz częściej trapią go drobne kontuzje, wciąż jest wzorem dla młodszych.

"Myślę, że mój wiek nie ma znaczenia. Moje ciało nie ma 34 lat, jest dużo młodsze. Czuję się lepiej niż na przykład w wieku 29 lat" - powiedział Lewandowski latem 2022 roku, na pierwszej konferencji prasowej po oficjalnej prezentacji na Camp Nou, gdy przeszedł do Barcelony z Bayernu Monachium.

Od tego czasu minęły trzy lata i napastnik reprezentacji Polski zapewne mógłby powtórzyć te słowa. Nawet mimo faktu, że w poprzednim sezonie i na początku obecnego zmagał się z drobnymi kontuzjami, które powodowały absencję w niektórych meczach.

158 meczów i 85 bramek – to bilans Lewandowskiego, który zadebiutował 10 września 2008 roku w meczu z San Marino. Już osiem minut po wejściu na boisko zdobył swoją pierwszą bramkę. Co ciekawe, wtedy realizatorzy zaliczyli wpadkę, ponieważ ogłosili, że Robert Lewandowski jest obrońcą. Dziś nikt takiej pomyłki z pewnością by nie zaliczył. Od tamtej pory zapisywał się na kartach historii polskiego futbolu niemal nieprzerwanie przez kolejne lata.

5 października 2017 roku, dzięki hat-trickowi przeciwko Armenii, stał się najlepszym strzelcem w historii reprezentacji, wyprzedzając legendarnego Włodzimierza Lubańskiego. Od 2014 roku pełnił funkcję kapitana kadry, przejmując opaskę od Jakuba Błaszczykowskiego. Wyprowadzał drużynę narodową na boisko 93 razy – co również jest rekordem.

Lewandowski uczestniczył w najważniejszych turniejach i jubileuszowych spotkaniach reprezentacji: 50. mecz z Urugwajem (2012), 75. z Finlandią (2016), 100. z Portugalią (2018), a 150. z Turcją (2024). W żadnym z tych meczów nie zdobył bramki, a w ostatnim z nich doznał kontuzji, która wykluczyła go z inauguracji Euro 2024 przeciwko Holandii.