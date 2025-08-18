Czarny scenariusz się nie sprawdził. Kontuzja okazała się łagodniejsza

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski doznał urazu 8 sierpnia podczas jednego z treningów. Klub poinformował o problemach z mięśniem dwugłowym lewej nogi, co wykluczyło go z udziału w meczu o Puchar Gampera oraz w inauguracyjnym spotkaniu La Liga przeciwko RCD Mallorca.

Pierwsze diagnozy nie były optymistyczne i sugerowały, że Polak będzie musiał pauzować nawet przez trzy tygodnie. Taki scenariusz oznaczałby dla niego dłuższą przerwę na samym starcie sezonu. Na szczęście dla fanów i sztabu szkoleniowego Barcelony, rehabilitacja przebiegła znacznie sprawniej, niż się spodziewano.

Lewandowski już trenuje. Kiedy wróci do gry?

To doskonałe wieści dla trenera Hansiego Flicka i całej drużyny. Jak informuje dziennik "Marca", Robert Lewandowski już w niedzielę wziął udział w części treningu z resztą zespołu. To najlepszy dowód na to, że jego powrót do pełnej sprawności jest już bardzo bliski.

Hiszpańskie media są zgodne – polski napastnik będzie gotowy do gry na najbliższy mecz ligowy. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy go na boisku już w sobotę, 23 sierpnia, w wyjazdowym starciu z Levante. Według ustalonego planu, Lewandowski ma wrócić do pełnych treningów z drużyną na początku tygodnia, a w piątek powinien otrzymać ostateczną zgodę od lekarzy na występ.

Świetna informacja dla Jana Urbana

Pod nieobecność Polaka FC Barcelona poradziła sobie bardzo dobrze, pokonując na wyjeździe Mallorcę 3:0. Jego miejsce w ataku zajął Ferran Torres, który wpisał się nawet na listę strzelców.

Szybki powrót do zdrowia Lewandowskiego to również świetna informacja dla selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana. Najlepszy polski piłkarz będzie zatem gotowy na arcyważne mecze eliminacji do mistrzostw świata. Najpierw biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Holandią, a potem na własnym stadionie podejmą reprezentację Finlandii.