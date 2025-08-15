Robert Lewandowski wrócił do treningów, ale jest inaczej niż zwykle. Po sieci krąży nagranie

Kontuzja Roberta Lewandowskiego

Na początku sierpnia media obiegła wiadomość o kontuzji kapitana reprezentacji Polski – uraz mięśnia dwugłowego w lewej nodze wykluczył go z normalnych treningów. Od tego czasu 36-letni napastnik pracuje indywidualnie nad powrotem do formy.

Podczas piątkowej sesji (15 sierpnia) nie doszło do zmian – gdy Lewandowski kończył swoje ćwiczenia, pozostali piłkarze dopiero wchodzili na murawę. W internecie pojawiły się nagrania pokazujące, jak Polak żegna się z kolegami z zespołu i opuszcza boisko.

ZOBACZ TEŻ: Polska ściga kibiców z Izraela! Skandaliczny transparent w Debreczynie na meczu Maccabi-Raków

Po treningu Lewandowski odbył rozmowę z trenerem Hansim Flickiem oraz członkami sztabu szkoleniowego, podczas której, gestykulując, przekazywał swoje odczucia po zajęciach.

W związku z obecną sytuacją jego udział w meczu otwierającym sezon La Liga wydaje się mało prawdopodobny. Bardziej realny jest powrót w 2. kolejce, w spotkaniu z Levante UD zaplanowanym na 23 sierpnia.