2025-08-11

Barcelona ostatni sprawdzian przed rozpoczęciem sezonu zdała na "piątkę". Podopieczni Hansa Flicka nie dali najmniejszych szans drużynie Como 1907, triumfując w Pucharze Gampera aż 5:0. Niestety na murawie nie pojawił się Robert Lewandowski, który zmaga się z kontuzją mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. W hiszpańskich mediach aż huczy, że swoją decyzją Polak mógł zamknąć szansę na ogromne pieniądze, czyli przenosiny do Al-HIlal. Warto zaznaczyć, że kontrakt Lewandowskiego z Barceloną obowiązuje do czerwca 2026 roku.

Wielkimi krokami zbliża się start topowych lig w Europie. Barcelona w ramach Pucharu Gampera rozegrała mecz z Como 1907. "Duma Katalonii" nie dała rywalom najmniejszych szans, a podopieczni Hansiego Flicka urządzili sobie prawdziwy festiwal strzelecki. Po zakończeniu pierwszej połowy na tablicy wyników było już 4:0, a w drugiej odsłonie mistrzowie Hiszpanii podwyższyli na 5:0 za sprawą drugiego trafienia Lamine Yamala.

Brak Lewandowskiego nie był widoczny

Niestety polscy kibice w Pucharze Gampera nie zobaczyli na murawie żadnego z Polaków. Wojciech Szczęsny przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych, natomiast Robert Lewandowski nie mógł wystąpić z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze.

To koniec marzeń Lewandowskiego o Al-Hilal? Hiszpanie mówią o tym wprost

Wszystko wskazuje na to, że ściągnięcie do Al-Hilal - Darwina Nuneza może być kluczowe w perspektywie transferu Lewandowskiego. Hiszpańskie media są wręcz przekonane o tym, czy Polak jeszcze będzie miał szansę dołączyć do tego klubu po ewentualnym odejściu z Barcelony.

Al-Hilal miało Lewandowskiego na radarze, zwłaszcza, że za rok kończy mu się kontrakt. Klub chciał nawet podjąć rozmowy w tym roku, ale nie spotkał się z zainteresowaniem Polaka. To zamyka Lewandowskiemu drzwi do drużyny Simone Inzaghiegonapisali dziennikarze katalońskiego "Sportu".

Warto przypomnieć, że aktualny kontrakt Lewandowskiego w Barcelonie obowiązuje do czerwca 2026 roku, potem nie jest pewna przyszłość Polaka w klubie.

