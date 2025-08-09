Nowe wieści w sprawie kontuzji Roberta Lewandowskiego. Zupełnie nowy komunikat

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-09 16:56

Robert Lewandowski ominie start sezonu Barcelony. Jak poinformowała „Duma Katalonii”, podczas piątkowego treningu, tuż przed meczem o Puchar Gampera polski zawodnik doznał kontuzji. Problem pojawił się z kontuzją mięśnia uda w lewej nodze. W sieci pojawiły się dwa inne komunikaty. Pierwotna wersja miała zakładać negatywny scenariusz. Lewandowski ma mieć inne plany!

Robert Lewandowski

i

Autor: PHOTO/JOAN MONFORT/ Associated Press Robert Lewandowski

Kontuzja Roberta Lewandowskiego. Ominie start sezonu

Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia uda lewej nogi – poinformowała FC Barcelona. Uraz wykluczy polskiego napastnika z niedzielnego meczu o trofeum Joana Gampera przeciwko włoskiemu Como. Klub nie podał, jak długo potrwa przerwa w grze, co stawia pod znakiem zapytania jego występ w inauguracyjnym spotkaniu La Ligi 2025/26, zaplanowanym na 16 sierpnia z Mallorcą.

Lewandowski, obok Wojciecha Szczęsnego, będzie w tym sezonie walczył z Barceloną o obronę mistrzostwa Hiszpanii. Mecz o trofeum Joana Gampera, rozgrywany od lat 60. XX wieku jako przedsezonowa prezentacja drużyny, będzie dla „Dumy Katalonii” ostatnim sprawdzianem przed ligą. Początek spotkania o godz. 21 na Camp Nou. Trenerem Como jest były piłkarz Barcelony, Cesc Fabregas.

Robert Lewandowski nie zagra przez trzy tygodnie? Hiobowe wieści z Hiszpanii

Robert Lewandowski przefarbował się na blond
9 zdjęć

Ile potrwa kontuzja Lewandowskiego? Nowe wiadomości

Robert Lewandowski, według informacji przekazanych przez hiszpański „AS”, ma pauzować około trzech-czterech tygodni. Lokalne media obawiają się, że nasz napastnik ominie więcej niż jeden czy dwa mecze.

Kłopoty Roberta Lewandowskiego. UEFA wlepiła karę, powód może zaskakiwać

Co ciekawe, zupełnie inną teorię przekazał dziennikarz Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk. Według jego informacji ten scenariusz zakłada pesymistyczną opcję powrotu do zdrowia. Jego zdaniem Lewandowski chciałby wrócić do gry po dwóch meczach absencji.

- Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda, ale na dziś prognozy o powrocie za 3-4 tygodnie są zbyt pesymistyczne. Lewandowski planuje wrócić na mecz La Liga z Levante (23 sierpnia) – napisał na Instagramie.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy?
Pytanie 1 z 12
Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski?
Super Sport SE Google News
ROBERT LEWANDOWSKI
FC BARCELONA