Nowe wieści w sprawie kontuzji Roberta Lewandowskiego. Zupełnie nowy komunikat

Kontuzja Roberta Lewandowskiego. Ominie start sezonu

Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia uda lewej nogi – poinformowała FC Barcelona. Uraz wykluczy polskiego napastnika z niedzielnego meczu o trofeum Joana Gampera przeciwko włoskiemu Como. Klub nie podał, jak długo potrwa przerwa w grze, co stawia pod znakiem zapytania jego występ w inauguracyjnym spotkaniu La Ligi 2025/26, zaplanowanym na 16 sierpnia z Mallorcą.

Lewandowski, obok Wojciecha Szczęsnego, będzie w tym sezonie walczył z Barceloną o obronę mistrzostwa Hiszpanii. Mecz o trofeum Joana Gampera, rozgrywany od lat 60. XX wieku jako przedsezonowa prezentacja drużyny, będzie dla „Dumy Katalonii” ostatnim sprawdzianem przed ligą. Początek spotkania o godz. 21 na Camp Nou. Trenerem Como jest były piłkarz Barcelony, Cesc Fabregas.

Robert Lewandowski nie zagra przez trzy tygodnie? Hiobowe wieści z Hiszpanii

Ile potrwa kontuzja Lewandowskiego? Nowe wiadomości

Robert Lewandowski, według informacji przekazanych przez hiszpański „AS”, ma pauzować około trzech-czterech tygodni. Lokalne media obawiają się, że nasz napastnik ominie więcej niż jeden czy dwa mecze.

Kłopoty Roberta Lewandowskiego. UEFA wlepiła karę, powód może zaskakiwać

Co ciekawe, zupełnie inną teorię przekazał dziennikarz Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk. Według jego informacji ten scenariusz zakłada pesymistyczną opcję powrotu do zdrowia. Jego zdaniem Lewandowski chciałby wrócić do gry po dwóch meczach absencji.

- Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda, ale na dziś prognozy o powrocie za 3-4 tygodnie są zbyt pesymistyczne. Lewandowski planuje wrócić na mecz La Liga z Levante (23 sierpnia) – napisał na Instagramie.

🚨Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda, ale na dziś prognozy o powrocie za 3-4 tygodnie są zbyt pesymistyczne.Lewandowski planuje wrócić na mecz La Liga z Levante (23 sierpnia):▶️ https://t.co/oawWdMt0Bi pic.twitter.com/fEgLy43rkx— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 9, 2025