Kłopoty Roberta Lewandowskiego. UEFA wlepiła karę, powód może zaskakiwać

Najpierw kontuzja, teraz kara

FC Barcelona poinformowała dziś oficjalnie, że Lewandowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, przez co nie wystąpi w meczu Pucharu Gampera przeciwko Como. Hiszpańskie media dodają, że jego występ w inauguracyjnym spotkaniu La Liga przeciwko Mallorce również stoi pod znakiem zapytania. Tymczasem pojawiła się nowa, jeszcze bardziej nieoczekiwana informacja.

Jak donosi „Marca”, UEFA ukarała Lewandowskiego i Yamala za złamanie przepisów antydopingowych. Nie chodzi jednak o stosowanie zabronionych substancji – problemem było niestawienie się na obowiązkową kontrolę antydopingową po przegranym rewanżowym meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan w półfinale poprzedniego sezonu.

ZOBACZ TEŻ: Robert Lewandowski kontuzjowany. Jest oficjalny komunikat Barcelony

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

UEFA wyjaśnia

„Organ zarządzający uznał, że obaj piłkarze nie podporządkowali się poleceniom inspektora kontroli antydopingowej (artykuł 21.8) oraz nie zgłosili się natychmiast do wyznaczonego punktu kontroli (artykuł 21.10a), co stanowi naruszenie przepisów” – poinformowała UEFA.

W konsekwencji Lewandowski i Yamal zostali ukarani grzywną w wysokości 5 tys. euro każdy. Choć kary nie są drastyczne, to wizerunkowo sytuacja nie jest korzystna – a to jeszcze nie koniec listy ukaranych.

UEFA zdecydowała się nałożyć również sankcje na trenerów Barcelony i sam klub.

Pełna lista kar: