Robert Lewandowski kontuzjowany. Jest oficjalny komunikat Barcelony

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-08 12:34

Złe wiadomości dla Barcelony, reprezentacji Polski i Roberta Lewandowskiego. Jak poinformowała „Duma Katalonii”, polski napastnik jest kontuzjowany. Do kontuzji miało dojść podczas jednego z treningów. Lewandowski nie będzie mógł zagrać w niedzielnym meczu Barcelony i nie wiadomo na razie, kiedy wróci do gry.

Robert Lewandowski

i

Autor: PHOTO/ARMANDO FRANCA/ Associated Press Robert Lewandowski

Robert Lewandowski kontuzjowany. Co mu się stało?

Złe wiadomości przed startem sezonu hiszpańskiej ekstraklasy i zbliżającymi się meczami eliminacji mistrzostw świata. W piątkowe południe pojawiła się bardzo niepokojąca informacja. Jak w oficjalnym komunikacie przekazała FC Barcelona, polski napastnik doznał poważnej kontuzji. Według aktualnych informacji, piłkarz nie zagra na pewno w niedzielnym meczu o Puchar Gampera.

Robert Lewandowski pluska się z córkami w morzu! Żona wyjechała bardzo daleko

Nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa polskiego napastnika, ale kolejny uraz Lewandowskiego nie zwiastuje niczego dobrego. Trener Hansi Flick będzie zmuszony korzystać ze zmienników. Na razie nie wiadomo, czy Lewandowski zdąży wrócić do treningów i gry na pierwsze spotkanie nowego sezonu La Liga.

- Komunikat medyczny. Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. Nie zagra w niedzielę, a jego postępy zadecydują o jego dostępności - czytamy w oficjalnym komunikacie Barcelony.

Kiedy pierwszy mecz Barcelony w nowym sezonie?

FC Barcelona rozpocznie nowy sezon w przyszłą sobotę. Pierwsze spotkanie "Dumy Katalonii" odbędzie się 16 sierpnia o godzinie 18:30. Mecze La Liga można oglądać w Polsce w Canal+ oraz Eleven Sports.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy?
Pytanie 1 z 12
Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski?
Super Sport SE Google News
SuperSport
Tomaszewski szokuje. Lewandowski powinien odejść | SuperSport
SuperSport
Mediateka.pl