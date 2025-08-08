Robert Lewandowski kontuzjowany. Jest oficjalny komunikat Barcelony

Robert Lewandowski kontuzjowany. Co mu się stało?

Złe wiadomości przed startem sezonu hiszpańskiej ekstraklasy i zbliżającymi się meczami eliminacji mistrzostw świata. W piątkowe południe pojawiła się bardzo niepokojąca informacja. Jak w oficjalnym komunikacie przekazała FC Barcelona, polski napastnik doznał poważnej kontuzji. Według aktualnych informacji, piłkarz nie zagra na pewno w niedzielnym meczu o Puchar Gampera.

Nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa polskiego napastnika, ale kolejny uraz Lewandowskiego nie zwiastuje niczego dobrego. Trener Hansi Flick będzie zmuszony korzystać ze zmienników. Na razie nie wiadomo, czy Lewandowski zdąży wrócić do treningów i gry na pierwsze spotkanie nowego sezonu La Liga.

- Komunikat medyczny. Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. Nie zagra w niedzielę, a jego postępy zadecydują o jego dostępności - czytamy w oficjalnym komunikacie Barcelony.

Comunicado médico ❗Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/FC5HpTggpS— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2025

Kiedy pierwszy mecz Barcelony w nowym sezonie?

FC Barcelona rozpocznie nowy sezon w przyszłą sobotę. Pierwsze spotkanie "Dumy Katalonii" odbędzie się 16 sierpnia o godzinie 18:30. Mecze La Liga można oglądać w Polsce w Canal+ oraz Eleven Sports.

