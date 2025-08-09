Robert Lewandowski nie zagra przez trzy tygodnie? Hiobowe wieści z Hiszpanii

Jak długo będzie pauzował kontuzjowany Robert Lewandowski? Wspomniany komunikat medyczny Barcelony nie określił przewidywanego czasu absencji napastnika, a jedynie potwierdził, że nie będzie dostępny na ostatni sparing przed rozpoczęciem oficjalnego sezonu. "Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. Nie zagra w niedzielę, a jego postępy zadecydują o jego dostępności. Jego powrót będzie zależał od przebiegu rekonwalescencji” – zakończono komunikat wydany przez klub.

Robert Lewandowski kontuzjowany. Jest oficjalny komunikat Barcelony

Jednak według informacji hiszpańskiego „Asa”, szacowany czas przerwy dla Roberta Lewandowskiego wynosi aż trzy tygodnie. Oznacza to, że polski napastnik może opuścić trzy pierwsze kolejki LaLiga: mecze z Mallorcą, Levante i Rayo Vallecano, wszystkie rozgrywane na wyjeździe. W związku z tym powrót Roberta Lewandowskiego na boisko może nastąpić po pierwszej przerwie na mecze reprezentacyjne we wrześniu, pewnie już w pierwszym meczu Barçy na Spotify Camp Nou przeciwko Valencii, w weekend 13-14 września.

Za niespełna dwa tygodnie Robert Lewandowski skończy 37 lat, a nie jest to pierwsza kontuzja mięśniowa tego typu w jego przypadku, dlatego sztab medyczny Barçy nie będzie ryzykował przyspieszonego powrotu napastnika. Trener Hansi Flick będzie musiał stawić czoła problemom kadrowym w pierwszych kolejkach ligowych bez jedynego klasycznego napastnika w kadrze. Alternatywy to Ferran Torres czy Marcus Rashford, nie wykluczając możliwości ustawienia Daniego Olmo czy Raphinhi jako fałszywej „9”.