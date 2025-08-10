Barcelona - Como 1907. Skrót meczu. Duma Katalonii zniszczyła Como w Pucharze Gampera. Kibice mają powody do radości

Barcelona rozpoczęła mecz z Como bez żadnego Polaka w składzie. Robert Lewandowski nie mógł wystąpić z powodu kontuzji mięśnia uda w lewej nodze, natomiast w miejsce Wojciecha Szczęsnego od początku spotkania wszedł nowy nabytek "Dumy Katalonii" - Joan Garcia.

Grad goli w pierwszej połowie

"Duma Katalonii" w pierwszej części spotkania rozwiązała worek z bramkami w 21. minucie za sprawą Fermina Lopeza, który wykorzystał błąd defensywy rywali i strzałem zza pola karnego pokonał Jeana Buteza. Po chwili Hiszpan miał już dublet na swoim koncie, popisując się fantastyczną precyzją. Przed końcem pierwszej części spotkania na listę strzelców wpisał się Raphinha, który wykorzystał znakomite podanie od Marcusa Rashforda, natomiast pięć minut później upragnione trafienie zdobył Lamine Yamal.

Pewne zwycięstwo przed startem sezonu

Druga część spotkania nie była tak emocjonująca, jak pierwsze 45 minut. Piłkarze Barcelony kontrolowali grę, a także zdołali powiększyć przewagę za sprawą Yamala, który pięknym strzałem kolejny raz pokonał bramkarza gości. Podopieczni Flicka zakończyli spotkanie wynikiem 5:0, co napawa optymizmem kibiców przed początkiem nowego sezonu.

Barcelona - Como 1907. Wynik na żywo

Barcelona - Como 1907 5:0 (4:0)

Bramki: Lopez (21', 35'), Raphinha (37'), Yamal (42', 49')

Barcelona: Garcia - Garcia (Kounde 46'), Araujo, Cubarsi, Balde - Pedri (Gavi 68'), de Jong (Casado 68'), Lopez - Yamal (Bardghji 79'), Rashford (Torres 46'), Raphinha (Fernandez 79')

Como 1907: Butez - Vojvoda, Van der Brempt, Kempf, Valle (Moreno 55') - Roberto (Perrone 70'), Baturina (Caqueret 55') - Addai (Diao 55'), Paz, Azon Monzon - Douvikas

Barcelona - Como 1907. Oglądaj na żywo

Ostatni test piłkarzy Barcelony przed kolejnym sezonem to rywalizacja w Pucharze Gampera. Gospodarzem tego wydarzenia jest Barcelona, która nie może dobrze wspominać występu sprzed roku, ponieważ zostali mocno rozbici przez AS Monaco - 3:0.

Barcelona - Como 1907. Puchar Gampera. Gdzie oglądać?

Barcelona wychodzi naprzeciw swoim fanom i transmisja z meczu z Como 1907 będzie dostępna na oficjalnym profilu klubu na Youtubie.

Poniżej znajduje się link do transmisji z Pucharu Gampera.