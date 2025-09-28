Barcelona - Real Sociedad. Na żywo. Wejście smoka Yamala! Lewandowski wykorzystuje znakomite podanie

Barcelona - Real Sociedad. Relacja na żywo
Barcelona - Real Sociedad 2:1 (1:1)
Bramki: Odrozola (31'), Kounde (43'), Lewandowski (59')
Kartki:
Żółte: Zubeldia, Kounde
Czerwone:
Barcelona: Szczęsny - Kounde, Christensen, Araujo, Martin (Garcia 78') - Fernandez (Olmo 46'), de Jong, Pedri - Bardghji (Yamal 58'), Lewandowski, Rashford (Torres 78')
Real Sociedad: Remiro - Odriozola (Gomez 57'), Zubeldia, Barrenetxea (Sadiq 81'), Munoz - Turrientes (Soler 66'), Gorrotxategi, Oyarzabal, Marin (Mendez 66') - Caleta-Car, Guedes (Kubo 57')
Barcelona - Real Sociedad
85'
LEWANDOWSKI! POPRZECZKA! CO ZA PECH!
84'
POPRZECZKA! KUBO! CO ZA PECH GOŚCI!
77'
Barcelona cały czas atakuje! RASHFORD! CO ZA SZANSA!
74'
YAAAAAAAAMAL! GOL? Jednak na spalonym był Hiszpan...
73'
Kubo na spalony! Mimo to Szczęsny zachował zimną krew!
71'
OOOOOOLMO! REMIRO BRONI!
70'
REMIRO! W ostatniej chwili! Goście w potrzasku!
68'
LEWANDOWSKI! ZABRAKŁO NIEWIELE!!!
66'
Yamal kolejny raz przeszedł bez największego trudu rywali, ale w ostatnim momencie skutecznie zablokował obrońca Realu Sociedad.
65'
To nie jest mecz, w którym jedna z drużyn zdecydowanie przeważa... Jeszcze 25 minut regulaminowego czasu gry!
63'
Centymetrów zabrakło! Szczęsny miał furę szczęścia!
🇵🇱 𝐑𝐎𝐎𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! ⚽️— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 28, 2025
Lamine Yamal wchodzi na boisko i od razu asystuje, a Polak robi to, co potrafi najlepiej! 🔝 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/1a9ZaXJjrN
62'
Oyarzabal! Szczęsny interweniuje!
60'
Kolejna próba Lewandowskiego! Niestety jego strzał poszybował wysoko nad bramką!
59'
Wejście smoka Lamine Yamala!!! Od razu notuje asystę!
59'
GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ROBERT LEWANDOWSKI!!!
55'
KOUNDE! Nie był w stanie dograć do Lewandowskiego, który tylko czekał, aby zamknąć te akcję!
54'
Barcelona w natarciu! Goście muszą biegać za każdym podaniem piłkarzy Blaugrany!
51'
PEDRI! Remiro na posterunku!
51'
Rozgrzewa się Lamine Yamal. Było zapowiadane, że utalentowany piłkarz pojawi się na murawie, także kibice czekają na jego wejście.
50'
MUUNOZ! Brakowało dołożenia nogi! Mogło być już 1:2!
49'
Gorąco zrobiło się na boisku. Goście poczuli swoją szansę, Barcelona musi szybko reagować.
48'
MAAAAARTIN! Minimalnie nad bramką!
46'
Piłkarze Realu Sociedad od razu ruszyli do przodu, ale piłka opuściła plac gry...
46'
Arbiter rozpoczął drugą część spotkania!
Tak Jules Kounde doprowadził do remisu.
𝐉𝐔𝐋𝐄𝐒 𝐊𝐎𝐔𝐍𝐃𝐄 𝐍𝐀 𝐑𝐄𝐌𝐈𝐒 ⚽️— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 28, 2025
Barcelona wyrównuje po stałym fragmencie! 🔥 Francuz odnalazł się w polu karnym i skierował piłkę do siatki 🎯 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/0nwTFAekF3
Za chwile wracamy na murawę! Przerwa właśnie dobiegła końca i zawodnicy powoli pojawiają się na boisku.
45+3'
Koniec pierwszej części spotkania!
45+2'
RASHFORD! AJJJJJ piłka wysoko nad bramką!
43'
KOUNDE! 1:1!
42'
REMIRO! BOHATER GOŚCI!
39'
KOUND! REMIRO! CO TUTAJ SIĘ WYDARZYŁO!
38'
Rashford! Kolejna próba Anglika zablokowana!
𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐄𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐄𝐍𝐈𝐔! 😱— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 28, 2025
Kłopoty, kłopoty Blaugrany! 👀 Alvaro Odriozola rozpoczyna strzelanie 🎯 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/gfdIfbXOyN
31'
GOOOOOOOOOL! Wojciech Szczęsny pokonany!
30'
Lewandowski na spalonym...
27'
Remiro wyszedł wysoko i wybił piłkę daleko od bramki!
26'
LEWANDOWSKI! Piłka niestety nie wpada do bramki! Co za pech!
25'
Oyarzabal w kontrze! Szybko ta akcja zakończyła się fiaskiem...
24'
Barcelona próbuje "uśpić" rywala, jednak na razie bezskutecznie! Pełna koncentracja.
22'
ARAUJO! Prosto w bramkarza Realu Sociedad...
19'
Pedri do De Jonga, ale Holender nie był w stanie zabrać się z piłką!
17'
Pierwsza żółta kartka dla Zubeldii za faul na Lewandowskim!
16'
Spokój w rozegraniu Barcelony, szukają odpowiedniego momentu, aby zagrozić bramce Realu Sociedad.
14'
Pedri próbował swoim podaniem szukać Rashforda, niestety szybko przeciął to zawodnik gości...
12'
Real Sociedad zamknięty na własnej połowie.
10'
Barcelona ponownie w natarciu! Po tym rzucie rożnym Rashford miał swoją szansę! Doskonały refleks bramkarza gości!
9'
Szczęsny! Rzucił się Polak, ale po tym strzale interwencja nie była potrzebna.
8'
Arbiter przerywa grę! Będzie szansa dla gości po faulu Christensena.
7'
Rashford próbuje sforsować obronę Realu Sociedad lewą stroną, ale piłka wychodzi poza linię boiska.
5'
Lewandowski od początku może się domyślić, że nie będzie miał łatwo w konfrontacji z obroną Realu Sociedad.
4'
Barcelona od początku praktycznie cały czas przy piłce. Rashford próbował dośrodkowaniem obsłużyć kolegó w polu karnym, ale znakomicie zareagowała defensywa gości.
2'
Na razie szarpana gra po obu stronach. Początkowe akcje bez ładu i składu opuszczają co chwile końcowe linie.
1'
Piłkarze Barcelony rozpoczęli spokojnie od własnej połowy. Po chwili Rashford był już w polu karnym, ale piłka została wybita przez zawodników gości.
1'
ZACZYNAMY!
Piłkarze obu drużyn pojawili się na murawie. Za chwile rozpocznie się prawdziwy spektakl!
Hansi Flick zdecydował postawić na tych piłkarzy:
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #BarçaRealSociedad pic.twitter.com/RBFQhCidb7— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 28, 2025
Oto podstawowa XI Realu Sociedad:
ℹ️ Aramburu sale de la convocatoria y Odriozola lo sustituye en el once. Folgado entra en la convocatoria. https://t.co/01qCWe64Po— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 28, 2025
Arbitrem głównym tego spotkania będzie Alejandro Hernandez.
Niespełna kwadrans pozostał do rozpoczęcia meczu Barcelona - Real Sociedad!
Witamy w relacji na żywo z kolejnego meczu ligi hiszpańskiej! Barcelona zmierzy się z Realem Sociedad. Początek spotkania o 18:30. Zapraszamy!