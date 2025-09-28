Barcelona - Real Sociedad. Na żywo. Wejście smoka Yamala! Lewandowski wykorzystuje znakomite podanie

Kolejny mecz, kolejne emocje związane z Barceloną. Ekipa pod wodzą Hansiego Flicka w 7. kolejce ligi hiszpańskiej zmierzą się z Realem Sociedad. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku są oczywiście piłkarze "Dumy Katalonii". W ostatnich trzech spotkaniach lepszy bilans ma Barcelona, tym bardziej, że w sezonie 2025/2026 to drużyna z Robertem Lewandowskim mają zaledwie jeden remis i same zwycięstwa. Co więcej od pierwszych minut ma pierwszy raz pojawić się w tym sezonie Wojciech Szczęsny

i Autor: Associated Press