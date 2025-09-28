Barcelona - Real Sociedad. Znamy składy! Wielki powrót duetu Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny!

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-09-28 17:17

Barcelona zagra pierwszy raz w takim zestawieniu od początku sezonu 2025/2026. Mowa przede wszystkim o wyjściu w podstawowej jedenastce Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Dla bramkarza będzie to "debiut" w aktualnym sezonie, ponieważ był w roli rezerwowego, ustępując miejsca Joanowi Garcii. Hiszpan doznał dotkliwej kontuzji, przez którą musiał przez operację. Oznacza to, że Polak może wejść do pierwszego składu aż do listopada.

Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny

i

Autor: AP (2)/ Associated Press

Poznaliśmy składy przed meczem Barcelona - Real Sociedad! Szczęsny i Lewandowski od pierwszych minut!

Wydaje się, że to kolejny mecz Barcelony w lidze hiszpańskiej, jednak dla polskiego kibica jest to coś wyjątkowego. Do bramki od pierwszych minut wraca Wojciech Szczęsny. Hansi Flick do tej decyzji został zmuszony z powodu kontuzji Joana Garcii. Hiszpański bramkarz na piątkowym treningu doznał urazu - pękniętej łąkotki, dlatego pilnie była potrzebna operacja.

Barcelona wydała w tej sprawie specjalny komunikat, w którym kibice zostali poinformowani, jak długo potrwa przerwa Garcii.

Joan García przeszedł dziś rano operację zerwania łąkotki przyśrodkowej w lewym kolanie. Dr Joan Carles Monllau przeprowadziła artroskopię. Oczekuje się, że zawodnik będzie potrzebował od 4 do 6 tygodni na rekonwalescencję - można przeczytać.

Super Sport SE Google News

Barcelona - Real Sociedad. Wojciech Szczęsny w bramce! Polak zastąpi kontuzjowanego Joana Garcię

Oprócz Szczęsnego od pierwszych minut na murawie pojawi się także Robert Lewandowski. Polak w ostatnim spotkaniu z Realem Oviedo pomógł drużynie wchodząc w 68. minucie, a chwile później wpisał się na listę strzelców. Będzie to wyjątkowe spotkanie dla polskich kibiców, ponieważ duet Lewandowski - Szczęsny od początku meczu wystąpi pierwszy raz w sezonie 2025/2026.

Barcelona - Real Sociedad. Składy

Barcelona: Szczęsny - Kounde, Araujo, Christensen, Martin - Fernandez, de Jong, Pedri - Bardghji, Lewandowski, Rashford

Real Sociedad: Remiro - Aramburu, Zubeldia, Barrenetxea, Munoz - Turrientes, Gorrotxategi, Oyarzabal, Marin - Caleta-Car, Guedes.

Początek spotkania zaplanowano na 18:30. Zapraszamy na relacja na supersport.se.pl.

