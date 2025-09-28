Barcelona - Real Sociedad. Znamy składy! Wielki powrót duetu Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny!

Poznaliśmy składy przed meczem Barcelona - Real Sociedad! Szczęsny i Lewandowski od pierwszych minut!

Wydaje się, że to kolejny mecz Barcelony w lidze hiszpańskiej, jednak dla polskiego kibica jest to coś wyjątkowego. Do bramki od pierwszych minut wraca Wojciech Szczęsny. Hansi Flick do tej decyzji został zmuszony z powodu kontuzji Joana Garcii. Hiszpański bramkarz na piątkowym treningu doznał urazu - pękniętej łąkotki, dlatego pilnie była potrzebna operacja.

Barcelona wydała w tej sprawie specjalny komunikat, w którym kibice zostali poinformowani, jak długo potrwa przerwa Garcii.

- Joan García przeszedł dziś rano operację zerwania łąkotki przyśrodkowej w lewym kolanie. Dr Joan Carles Monllau przeprowadziła artroskopię. Oczekuje się, że zawodnik będzie potrzebował od 4 do 6 tygodni na rekonwalescencję - można przeczytać.

Barcelona - Real Sociedad. Wojciech Szczęsny w bramce! Polak zastąpi kontuzjowanego Joana Garcię

Oprócz Szczęsnego od pierwszych minut na murawie pojawi się także Robert Lewandowski. Polak w ostatnim spotkaniu z Realem Oviedo pomógł drużynie wchodząc w 68. minucie, a chwile później wpisał się na listę strzelców. Będzie to wyjątkowe spotkanie dla polskich kibiców, ponieważ duet Lewandowski - Szczęsny od początku meczu wystąpi pierwszy raz w sezonie 2025/2026.

Barcelona - Real Sociedad. Składy

Barcelona: Szczęsny - Kounde, Araujo, Christensen, Martin - Fernandez, de Jong, Pedri - Bardghji, Lewandowski, Rashford

Real Sociedad: Remiro - Aramburu, Zubeldia, Barrenetxea, Munoz - Turrientes, Gorrotxategi, Oyarzabal, Marin - Caleta-Car, Guedes.

Początek spotkania zaplanowano na 18:30. Zapraszamy na relacja na supersport.se.pl.

