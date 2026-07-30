Cała Barcelona mówi o Wojciechu Szczęsnym! Wielka zmiana w klubie

Wojciech Szczęsny, po zakończeniu kariery po Euro 2024, niespodziewanie wznowił grę w sezonie 2024/25, dołączając do FC Barcelona, gdzie występuje już niemal dwa lata.

Jego rola w Barcelonie znów wzrosła, po tym, jak Marc-Andre ter Stegen, który borykał się z problemami zdrowotnymi, został wypożyczony do Ajaxu Amsterdam.

Polski bramkarz, znany jako "Tek", prawdopodobnie będzie pierwszym zmiennikiem Joana Garcii, a kluczową rolę w jego decyzji o kontynuowaniu kariery odegrał trener Hansi Flick.

Wojciech Szczęsny w centrum uwagi. Mówi o nim cała Barcelona

Wojciech Szczęsny swoją piłkarską karierę zakończył po Euro 2024, z którego Polska odpadła już w fazie grupowej. Ostatnim klubem "Szczeny" był Juventus Turyn. Niespodziewanie jednak, polski bramkarz w trakcie sezonu 2024/25 zawiesił emeryturę i dołączył do FC Barcelona, gdzie poważnej kontuzji doznał etatowy golkiper zespołu i jednocześnie kapitan - Marc-Andre ter Stegen. Minęły prawie dwa lata, a Wojciech Szczęsny, który w Hiszpanii znany jest też jako "Tek", nadal broni barw "Barcy". Z kolei ter Stegen niemal cały czas borykał się z problemami zdrowotnymi. Obecnie jest już zdrowy, ale właśnie zaszła ogromna zmiana w zespole z Katalonii i Niemiec został wypożyczony do Ajaxu Amsterdam. Dzięki temu cała Barcelona mówi o Wojciechu Szczęsnym. Wiele wskazuje na to, że to on będzie pierwszym zmiennikiem Joana Garcii, czyli najpewniej Polak od czasu do czasu pojawi się na placu gry.

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Wojciech Szczęsny o swojej przyszłości w FC Barcelona. Padły słowa o Hansim Flicku

"Tek" udzielił właśnie wywiadu katalońskiemu Sportowi. W rozmowie powrócił temat końca kariery polskiego bramkarza. Ten jednak na razie zdaje się o tym nie myśleć.

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Nie wiem, czy to będzie mój ostatni sezon. Nie planuje, bo myślałem, że już zakończę karierę. Flick (Hansi Flick - trener Barcelony - red.) odegrał kluczową rolę w tym, że nadal gram

- zdradził dziennikarzom Wojciech Szczęsny. Co ciekawe, niemiecki szkoleniowiec niedawno komplementował Polaka, zwracając uwagę na ważną rolę, którą pełni w klubowej szatni. Słowa te najwyraźniej ucieszyły naszego bramkarza.

Naprawdę to powiedział? O to musicie zapytać jego. Ja po prostu staram się jak najlepiej wykonywać swoją pracę i pomagać kolegom z drużyny

- skromnie podsumował Wojciech Szczęsny.