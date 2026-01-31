FC Barcelona gra z Elche w 22. kolejce hiszpańskiej LaLiga.

Robert Lewandowski zaczyna mecz na ławce rezerwowych.

Czy Barcelona zgarnie komplet punktów? Sprawdź, gdzie obejrzeć ten mecz!

Elche - FC Barcelona: SKŁADY. Lewandowski na ławce!

Robert Lewandowski mecz Elche - FC Barcelona w 22. kolejce hiszpańskiej LaLiga zacznie na ławce rezerwowych. Do pierwszej jedenastki wraca Ferran Torres, który ostatnio leczył kontuzję. Hiszpan jest już gotowy do gry, więc Polak, który ostatnio grał dużo, dostanie pewnie szansę dopiero w drugiej połowie. Poniżej składy:

Elche: Iñaki Peña, John Donald, David Affengruber, Victor Chust, Adria Pedrosa, German Valera, Rodrigo Mendoza, Marc Aguado, Grady Diangana, Andre Silva, Álvaro Rodríguez.

FC Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Fermín López, Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres.

Elche - FC Barcelona w LaLiga. Barca odskoczy Realowi?

Mecz Elche - FC Barcelona w hiszpańskiej LaLiga zapowiada się ciekawie. Barca potrzebuje punktów, żeby znów odskoczyć w tabeli Realowi Madryt. "Królewscy" tracą do Katalończyków tylko jeden punkt, a kolejny mecz rozegrają w niedzielę przeciwko Rayo Vallecano. Elche zajmuje 12. miejsce w tabeli LaLiga. W ostatnich czterech meczach zanotowało dwa remisy i dwie porażki.

Robert Lewandowski może dzisiaj dokonać kolejnej wyjątkowej rzeczy. Jak zauważa hiszpańskie "Mundo Deportivo" polski napastnik strzelał przynajmniej jedną bramkę w 56 kolejkach LaLigi odkąd pojawił się w stolicy Katalonii. Jest zatem o krok od wyrównania wyniku takich znamienitości jak: Xavi, Ronald Koeman oraz Ivan Rakitic. "Lewy" może dzisiaj strzelić bramkę w 57 ligowej kolejce, a wspomniani zawodnicy potrzebowali na to znacznie więcej czasu, choć oczywiście grali na innych pozycjach. Jednak niewiele więcej, bo 58 kolejek, ma na swoim koncie Ronaldinho.

Elche - FC Barcelona Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Elche - FC Barcelona w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w sobotę 31 stycznia 2026. Początek meczu Elche - FC Barcelona o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Elche - FC Barcelona na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

