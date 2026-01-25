FC Barcelona – Real Oviedo NA ŻYWO relacja i wynik. Lewandowski znów w pierwszym składzie Barcelony!

FC Barcelona – Real Oviedo -:- (-:-)

Bramki:

Kartki:

Barcelona: J. Garcia - Cancelo, Cubarsi, E. Garcia, Martin - Casado, de Jong, Olmo - Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Oviedo: Escandell - Ahijado, Costas, Carmo, Lopez - Hassan, Sibo, Colombatto, Chairo - Reina, Vinas.

Na żywo FC Barcelona - Real Oviedo Piłkarze wychodzą już na boisko! Barcelona jest oczywiście zdecydowanym faworytem tego meczu, ale każdy mecz to inna historia i czasem nawet ostatni zespół w lidze potrafi zaskoczyć faworyta. Dzień dobry! Już za chwilę start kolejnego meczu Barcelony w LaLidze. W pierwszym składzie Dumy Katalonii zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Witamy w relacji na żywo z meczu Barcelony z Realem Oviedo w 21. kolejce LaLigi. Start meczu już o 16:15, bądźcie z nami!

FC Barcelona po tym, jak przegrała z Realem Madryt, zanotowała serię... 9 zwycięstw z rzędu! To nie tylko pozwoliło odrobić 5 punktów straty do „Królewskich”, jakie miała po przegranym El Clasico, ale też wyprzedzić swojego największego rywala. Różnica punktowa nie była jednak duża i przegrana z Realem Sociedad sprawiła, że Barcelona mocniej poczuła oddech swojego przeciwnika na plecach – Madrytczycy nie tylko wygrali swoje spotkanie w poprzedniej kolejce, ale także to w trwającej serii gier i mają w tabeli na żywo 2 punkty przewagi nad zespołem Roberta Lewandowskiego. To sprawia, że tylko zwycięstwo nad Realme Oviedo pozwoli podopiecznym Hansiego Flicka wrócić na pozycję lidera.

W pierwszym składzie „Dumy Katalonii” ponownie znajdzie się Robert Lewandowski, który zagrał także od 1. minuty w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Slavii Praga. Wynika to z faktu, że Ferran Torres zmaga się z drobnym urazem, który wykluczył go właśnie ze wspomnianych spotkań. Dla polskiego napastnika starcie z Realem Oviedo będzie świetną okazją do podreperowania dorobku strzeleckiego – rywal Barcelony to bowiem ostatni zespół w tabeli, który ma jedną z najgorszych defensyw w lidze.