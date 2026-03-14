Powrócił bolesny temat dla Roberta Lewandowskiego. "Znam to uczucie"

Robert Lewandowski, mimo licznych sukcesów klubowych i indywidualnych, nigdy nie zdobył Złotej Piłki "France Football".

W rozmowie z Romario, Lewandowski odniósł się do braku Złotej Piłki dla swojego klubowego kolegi z FC Barcelony, Raphinhy.

Kapitan reprezentacji Polski stwierdził, że rozumie uczucia Raphinhy i że piłka nożna "nie zawsze jest fair".

Robert Lewandowski bez Złotej Piłki

Robert Lewandowski dziesięć razy zdobył mistrzostwo Niemiec i dwa razy mistrzostwo Hiszpanii. W swoim dorobku ma także m.in. wygranie Ligi Mistrzów. Indywidualnie z kolei siedem razy był królem strzelców Bundesligi i po razie - La Liga i Ekstraklasy. Mimo tak imponujących osiągnięć nigdy nie zdobył Złotej Piłki "France Football". Na pewno utrudniał to fakt, że grał w erze Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, ale i tak - zdaniem wielu ekspertów - zasłużył przynajmniej na jedną nagrodę dla najlepszego piłkarza roku. W 2020 roku, gdy wydawał się zdecydowanym faworytem do zdobycia Złotej Piłki, nagrody... nie przyznano z powodu pandemii. Rok później Robert Lewandowski w zestawieniu "France Football" był drugi - za Leo Messim. Bolesny dla "Lewego" temat powrócił w rozmowie z Romario.

Robert Lewandowski o Złotej Piłce dla Raphinhy

Legendarny brazylijski piłkarz poruszył temat Złotej Piłki w kontekście swojego rodaka - Raphinhy. Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona - podobnie jak Polak - nie ma w swojej gablocie statuetki magazynu "France Football".

Mogę powiedzieć, że znam to uczucie. Mogę go zrozumieć, bo strzelał w wielu ważnych meczach, był bardzo ważnym zawodnikiem. Bardzo nam pomógł dostać się do półfinałów Ligi Mistrzów, wygrać La Liga. Cóż, taka jest piłka nożna. Piłka nie zawsze jest fair. Zasłużył na to, by minimum być w najlepszej trójce, a może nawet na to, by wygrać Złotą Piłkę. Na końcu jednak taka jest piłka. To na pewno go boli, ale na przykład dla mnie indywidualne tytuły nie pokazują, że teraz jest się lepszą osobą. Ludzie głosują, są zasady

- skomentował Robert Lewandowski.

