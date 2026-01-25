FC Barcelona zmierzy się z Realem Oviedo w 21. kolejce hiszpańskiej LaLiga.

Robert Lewandowski zacznie mecz w pierwszym składzie i zapoluje na kolejne gole.

Czy Barcelona wygra i wróci na fotel lidera LaLiga? Sprawdź, gdzie obejrzeć ten mecz!

FC Barcelona - Real Oviedo: SKŁADY. Lewandowski w pierwszym składzie!

Robert Lewandowski mecz FC Barcelona - Real Oviedo w 21. kolejce hiszpańskiej LaLiga zacznie w pierwszym składzie. Polak ostatnio w spotkaniu Ligi Mistrzów ze Spartą Praga trafił do siatki. Poza tym Ferran Torres, jego rywal w walce o miejsce w składzie Barcy, ostatnio leczył kontuzję. Poniżej składy:

Real Oviedo: Escandell - Lucas, David Costas, Carmo, Javi López - Hassan, Sibo, Colombatto, Ilyas - A. Reina, Vinas..

FC Barcelona: Joan García - Cancelo, Eric, Cubarsí, Gerard Martín - De Jong, Casadó - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Lewandowski.

FC Barcelona - Real Oviedo w LaLiga. Barca wróci na fotel lidera?

Mecz FC Barcelona - Real Oviedo w hiszpańskiej LaLiga zapowiada się ciekawie. Barca potrzebuje punktów, bo wczoraj zleciała z fotela lidera. Stało się tak po zwycięstwie 2:0 Realu Madryt nad Villarrealem. Królewscy skorzystali z wpadki Katalończyków, którzy tydzień temu w kiepskim stylu ulegli 1:2 Realowi Sociedad. Mają dwa punkty więcej niż Barca. Real Oviedo, dzisiejszy rywal Barcelony, to czerwona latarnia w tabeli LaLiga. Zajmuje ostatnie miejsce z zaledwie 13 punktami na koncie i marnymi szansami na utrzymanie.

Trener Barcelony Hansi Flick przed meczem z Realem Oviedo apelował do swoich piłkarzy o koncentrację od pierwszej do ostatniej minuty. - Gramy u siebie, a to dobra rzecz. Chcemy wygrać. Chodzi głównie o nas, o to, jak zaczniemy i to jest ważne, bo w ostatnich meczach rywale zawsze strzelali pierwszego gola. Musimy być skoncentrowani od samego początku i to chcę zobaczyć od zespołu - powiedział Flick.

FC Barcelona - Real Oviedo Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz FC Barcelona - Real Oviedo w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w niedzielę 25 stycznia 2026. Początek meczu FC Barcelona - Real Oviedo o godzinie 16.15. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Real Oviedo na antenie Eleven Sports 2 oraz online na Elevensports.pl, Canal+ ONLINE i na stronach legalnych bukmacherów.

