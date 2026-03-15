FC Barcelona - Sevilla: Pilna decyzja ws. Roberta Lewandowskiego! Zaskoczenie?

15 marca 2026 roku FC Barcelona gra z Sevillą.

Wiadomo już, co z występem Roberta Lewandowskiego.

Wbrew zapowiedziom, polski napastnik znalazł się w wyjściowym składzie Barcelony na ligowy mecz!

FC Barcelona - Sevilla: Co z Robertem Lewandowskim?

FC Barcelona mierzy się w La Liga z Sevillą pomiędzy ważnymi bojami z Newcastle w 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA. W pierwszym starciu europejskiego dwumeczu "Blaugrana" zremisowała we wtorek na wyjeździe 1:1, a jej gra zostawiała sporo do życzenia. Środowy rewanż na Camp Nou jest więc priorytetem, co odbija się na ligowym meczu w niedzielę. Hiszpańscy dziennikarze spodziewali się rotacji w składzie, która miała dotknąć także Roberta Lewandowskiego. Po kiepskim występie w LM polski napastnik otrzyma jednak szansę poprawy przeciwko Sevilli!

Brutalna prawda o Robercie Lewandowskim. Nie mają żadnych złudzeń. Gorzkie słowa słynnego piłkarza

Ku zaskoczeniu hiszpańskich ekspertów, Hansi Flick postawił na Lewandowskiego od pierwszej minuty. Tylko na ławce usiadł Ferran Torres, podobnie jak Lamine Yamal, który uratował Barcelonie remis z Newcastle z rzutu karnego. W jego miejsce wskoczył Roony Bardghji, a wielką szansę otrzymuje także młodziutki boczny obrońca Xavi Espart.

Skład Barcelony na mecz z Sevillą: J. Garcia - X. Espart, P. Cubarsi, G. Martin, J. Cancelo - Pedri, M. Bernal, D. Olmo - R. Bardghji, R. Lewandowski, Raphinha

Gorzkie słowa komentatora po występie Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Wielkie rozczarowanie w Newcastle – Barcelona

Ligowy mecz z Sevillą zyskał na znaczeniu po sobotnim zwycięstwie Realu Madryt z Elche (4:1). Przed pierwszym gwizdkiem Barcelona ma nad odwiecznym rywalem tylko 1 punkt przewagi. Czy zdoła odpowiedzieć wygraną przed własną publicznością? Pomóc ma w tym Lewandowski, który ostatniego gola strzelił 28 lutego z Villarreal.