W Barcelonie już wiedzą. Pilne wieści dla Roberta Lewandowskiego! Zostanie?

Kamil Heppen
2026-03-16 13:17

W niedzielę, 15 marca 2026, FC Barcelona wygrała ligowy mecz z Sevillą 5:2, ale wcale nie było to najważniejszym wydarzeniem dnia. Główne emocje budziły wybory prezydenckie w klubie, które kolejny raz wygrał Joan Laporta. Socios Barcelony wybrali go na następną kadencję i jest to ważna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego! Prezydent klubu publicznie potwierdził, że chce, aby Polak został w nim dłużej.

Autor: Miguel Oses/ Associated Press Robert Lewandowski
Przez całą niedzielę (15 marca), socios FC Barcelona żyli wyborami prezydenckimi w ukochanym klubie. Zarejestrowani członkowie-kibice Barcy wybrali obecnego prezydenta na kolejną pięcioletnią kadencję. Joan Laporta zdobył 68,18 proc. głosów, a jego rywal Victor Font - 29,78 proc. W głosowaniu wzięło udział około 42 proc. z 48 480 socios. Laporta może więc kontynuować swoją pracę, która w najbliższym czasie będzie mocno związana z Robertem Lewandowskim.

Prześwietlili firmę Roberta Lewandowskiego. Ogromne długi i problemy finansowe!

Kontrakt Polaka z Barceloną wygasa bowiem po tym sezonie i jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Sam Lewandowski nie chce jeszcze podejmować decyzji, ale czasu jest coraz mniej. Laporta zdaje sobie z tego sprawę i publicznie zapowiada, że chce utrzymać napastnika w klubie. Po raz kolejny potwierdził to w dniu wyborów!

- Tak, bardzo bym chciał, żeby został. Na jeszcze jeden lub dwa sezony - powiedział stary-nowy prezydent Barcelony, zapytany o przyszłość Lewandowskiego przez Dominika Piechotę z "Kanału Sportowego". Laporta rzucił też "dziękuję" po polsku.

FC Barcelona 5:2 Sevilla, ale Lewandowski grał 90 minut i nic. I jeszcze taki cios

Jego słowa na nowo rozbudziły nadzieje kibiców na dalszą grę "Lewego" w Barcelonie, ale należy pamiętać, że działo się to przy okazji wyborów. A podobnie jak w polityce, w czasie kampanii można obiecać tak naprawdę wszystko. Wystarczy przypomnieć, że poprzednie wybory Laporta wygrał z hasłem utrzymania Leo Messiego w klubie. Kilka miesięcy później genialny Argentyńczyk żegnał się z Barceloną cały we łzach...

