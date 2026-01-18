FC Barcelona zmierzy się z Realem Sociedad w 20. kolejce hiszpańskiej LaLiga.

Robert Lewandowski tym razem zacznie mecz na ławce rezerwowych.

Czy Barcelona poradzi wygra na trudnym terenie? Sprawdź, gdzie obejrzeć ten mecz!

Robert Lewandowski mecz Real Sociedad - FC Barcelona w 20. kolejce hiszpańskiej LaLiga zacznie na ławce rezerwowych. Obok niego zasiądzie oczywiście Wojciech Szczęsny. Lewandowski zatem znów na swoją szansę będzie musiał poczekać i dostanie ją pewnie w w drugiej połowie. W składzie Barcelony zabrakło również Raphinhi, który narzekł na drobny uraz. Brazylijczyka nie ma również na ławce rezerwowych. Poniżej składy:

Real Sociedad: Ezkieta – Mantilla, Manu Hernando, Castro, Mario García – Íñigo, Aldasoro – Süleiman, Guliashvili, Maguette – Arana.

FC Barcelona: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gómez, Turrientes, Brais Mendez, Soler, Guedes, Take, Oyarzabal.

Real Sociedad - FC Barcelona w LaLiga. Barca odskoczy Realowi?

Mecz Real Sociedad - FC Barcelona w hiszpańskiej LaLiga zapowiada się ciekawie. Barca potrzebuje punktów, żeby znów odskoczyć w tabeli Realowi Madryt. "Królewscy" wczoraj pokonali 2:0 Levante i tracą do Katalończyków tylko jeden punkt. - To będzie ciężki mecz, Real Sociedad ma fantastycznych zawodników, a teraz grają z pewnością siebie, którą zyskali po ostatnich meczach. Będzie bardzo ciężko, ale naszym celem jest wygranie LaLigi i wygranie tego meczu - powiedział Hansi Flick, trener Barcelony.

Szkoleniowiec Barcelony skomentował rywalizację na Roberta Lewandowskiego z Ferranem Torresem o miejsce w ataku. - Obaj strzelają gole, to jest dobra sytuacja. Uważam, że jeśli między nimi pojawia się pewna rywalizacja, to jest to dla mnie w porządku. Jestem zadowolony. Każdy jest ważny, ale także w zespole - na każdej pozycji mamy zawodników, którzy zaczynają mecze oraz takich, którzy je kończą. Dokładnie tego oczekuję od mojej drużyny. Dlatego wszyscy są dla nas bardzo ważni, bardzo ważni dla zespołu, pomagają nam wygrywać, ale też osiągać to, czego chcemy. To jest dla mnie najważniejsze. Drużyna, nie pojedynczy piłkarz i nie trenerzy - stwierdził Niemiec.

Real Sociedad - FC Barcelona Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Real Sociedad - FC Barcelona w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w niedzielę 18 stycznia 2026. Początek meczu Real Sociedad - FC Barcelona o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Real Sociedad - FC Barcelona na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE i na stronach legalnych bukmacherów.

